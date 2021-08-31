女股神將推「透明度」ETF 攻ESG題材而非破壞式創新

有「女股神」的伍德（Cathie Wood，圖右）。(Getty Images)

被投資 人暱稱為「女股神」的明星基金操盤手伍德（Cathie Wood）正準備推出一檔聚焦「透明度」的全新指數 股票型基金（ETF）。

伍德旗下方舟投資管理公司在8月31日宣布申請推出ARK Transparency ETF，將密切追蹤一項包含100家企業的指數，指數標的以大型科技股和消費企業為主，例如Salesforce.com、微軟、蘋果、Nike和墨西哥捲餅速食連鎖業者Chipotle Mexican Grill，同時也包含伍德向來青睞的特斯拉，但指數不含酒類、銀行、博弈、石油與天然氣產業的個股。

這檔ETF將會是方舟投資管理公司今年來推出的第二檔投資產品，該公司3月時推出一檔聚焦太空相關投資的基金，自上市來上漲約4%，吸引超過6億美元資金。同時，方舟的旗艦基金ARK Innovation ETF規模已膨脹至225億美元，不過今年迄今下跌2%，表現不如標普500指數的逾20%漲幅。

彭博行業研究分析師Eric Balchunase表示：「這就像是ESG（環境、社會、及公司治理）的方舟版本，這引發人們興趣，因為它沒有說教氛圍，比較像是表達出，若追求透明度，你可能是買進好的企業。」

方舟並未立即回應置評請求。

這檔透明度基金將加入方舟的其他八檔ETF行列，其中六檔為主動式管理，另外兩檔為被動式追蹤指數。方舟目前ETF的資金總規模約450億美元，為美國第11大ETF發行業者。

投顧公司ETF Store總裁傑拉奇（Nate Geraci）表示：「一檔基於指數的ESG ETF不必然高喊「破壞式創新」，而破壞式創新是方舟的招牌。觀察這檔基金如何行銷是非常有意思的，因為其策略顯然和其他ARK ETF核心持股的特斯拉、 DraftKings等企業有所不同。」