股指雖全面收低 但史指連升7個月

美股小幅走低，史坦普500指數連續第七個月上揚，僅較歷史高點略低。(美聯社)

美股小幅走低，史坦普500指數 連續第七個月上揚，僅較歷史高點略低。

道瓊工業平均指數下跌39.11點或0.11%至3萬5360.73點。史指下跌6.11點或0.13%至4522.68點。那斯達克綜合指數下跌6.65點或0.04%至1萬5259.24點。

31日是8月最後一個交易日，主要股指本月穩健上漲。史指上漲3%，而以科技股為主的那指上漲4%，為連續第3個月走升。藍籌股道指小幅上漲1.3%。

對於史指而言，這是自2017年12月結束連漲10月之後最長的連續上漲。這也是史指過去10個月中的第9個月上漲。該指數在30日創下2021年第53次收盤新高紀錄。

瑞銀全球財富管理投資 長海夫勒(Mark Haefele)在報告中寫道：「我們認為，重新開放和復甦的動能完好無損，股市還有進一步上漲的空間。」「史指的漲勢受到強勁的獲利成長支撐。隨著經濟復甦的擴大，預計包括能源和金融在內的周期性產業將領漲。」

他預計史指到年底將再上漲1.6%至4600點，然後在2022年底升至5000點。

雖然新冠肺炎的delta變種病毒引發人們對經濟復甦的擔憂，但史指仍強勁上漲。谷歌母公司Alphabet將自願重返辦公室時程從10月中旬延後到1月。

高盛分析師赫西(Chris Hussey)在給客戶的報告中表示，「事實證明，8月與今年1月以外的其他月份沒有什麼太大不同：就是繼續上漲。對於年初至今已上漲20%的股市而言，大約3%的漲幅其實只是平均水平。但過去一個月股市漲勢是在一些有趣的事件中出現的，這些事件傳統上並不是風險資產的最大助力。」

史指31日上漲和下跌個股數量大致平均。服裝公司Nike是道指最大輸家之一，下跌1.98%。包括紐柯(Nucor)和化學公司道氏(Dow)在內的材料股也表現不佳。

Zoom大跌16.69%，這家視訊會議軟體公司第2季營收成長放緩，壓低那指走勢。蘋果也下跌，但亞馬遜上漲1.44%，部分抵銷了大盤的跌幅。

富國銀行下跌5.6%，《彭博》報導該行可能面臨進一步制裁，因為監管機構對富國銀行針對之前醜聞受害者的賠償進展感到不安。

史指今年以來上漲20%，從未出現5%以上的回跌。自2020年3月的疫情低點反彈以來，史指已經上漲一倍多。

出色的企業獲利為股指提供了估值支持和上漲的基礎。隨著第2季財報季的結束，史指可望實現95.4%的獲利成長率，為2009年第4季以來最大增幅。

富國銀行策略師在報告中表示：「我們認為目前仍處於循環的初期階段，強勁的經濟和獲利成長以及2022年前的相對偏低利率，應該會繼續支撐股指上漲並維持牛市。」

投資者正在等待勞動節周末前3日的關鍵就業報告。接受《道瓊》調查的經濟學者預計，8月將新增75萬個工作崗位，失業率降至5.2%。

史坦普CoreLogic Case-Shiller全國房價指數顯示，6月房價同比上漲18.6%。美國 經濟諮商局8月消費者信心報告降幅大於預期。

海外方面，中國8月非製造業PMI為47.5，為2020 初以來首次收縮。與此同時，歐元區通膨率創下10年新高。

在政治方面，五角大廈表示，美國已經完成從喀布爾機場的撤離工作，有效地結束了美國最長的海外戰爭。