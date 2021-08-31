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未成年人1周限玩3小時 中國遊戲類股集體重挫

記者蔡敏姿／即時報導
中國對網路遊戲加強規範，新規對未成年玩線上遊戲限日、限時，A股網路遊戲股31日集體開低走低。(中新社)
中國對網路遊戲加強規範，新規對未成年玩線上遊戲限日、限時，A股網路遊戲股31日集體開低走低。(中新社)

中國對網路遊戲加強規範，新規對未成年玩線上遊戲限日、限時，導致中國網路遊類戲股31日早盤開低走低，完美世界、遊族網路跌逾4%，騰訊跌逾3%，電魂網路、盛天網路、吉比特、中青寶、三七互娛等紛紛下挫。

中國官媒曾以「精神鴉片」形容網路遊戲，一度造成遊戲類股大跌。新政策頒布後，網路遊戲企業再度遭到重擊。中國國家新聞出版署近日發布，所有網路遊戲企業僅可在周五、周六、周日和法定節假日每日20時至21時向未成年人提供一小時服務，其他時間均不得以任何形式向未成年人提供網路遊戲服務。

中新經緯報導，新規嚴格落實網路遊戲用戶帳號實名註冊和登錄要求，不得以任何形式向未實名註冊和登錄的用戶提供遊戲服務；各級出版管理部門要加強對防止未成年人沉迷網路遊戲有關措施落實情況的監督檢查，對未嚴格落實的網路遊戲企業，依法依規嚴肅處理。

新規頒布後，中國遊戲企業騰訊、網易遊戲、三七互娛、愷英網路等紛紛表態支持。不過，首當其衝莫過於中國網遊龍頭騰訊，本月初騰訊才對旗下熱門網遊「王者榮耀」的未成年玩家祭出縮減遊戲時間規定，未料官方新規更加嚴格。

騰訊股價今年1月25日曾漲至港幣766.5元，8月底股價已滑落至港幣450元附近，七個月內跌近40%。

中國監管機構對網路遊戲實施實名制，以及對未成年人玩遊戲時間也有諸多新限制，統計今年至6月底，中國網路遊戲使用者規模為5.09億，占中國整體網路使用者約50.4%，但較2020年12月數據減少869萬。

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