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股神巴菲特押注日本5大商社 一年賺20億美元

編譯季晶晶／綜合外電
股神巴菲特去年8月押注日本五大商社，一年後持股價值增加20億美元。(美聯社)
股神巴菲特去年8月押注日本五大商社，一年後持股價值增加20億美元。(美聯社)

「股神」巴菲特（Warren Buffett）去年8月出乎市場意料之外，以60億美元買進伊藤忠商事、丸紅、三菱商事、三井物產、住友商事等日本五大商社的股票，一年過去，他的投資大獲成功。

在大宗商品價格飆升的情況下，巴菲特旗下波克夏公司（Berkshire Hathaway）對五家商社的持股，總價值增加大約20億美元，投資報酬率超過30%，完敗日本東證股價指數的上漲21%，這還沒計入現金股利收入。

儘管巴菲特取得成功，卻這次卻沒有引發他的國際追隨者跟風投入日股。相反的，因疫情和政治領導層有不確定性，許多人維持場邊觀望。

東海東京證券分析師Hideaki Kuribara說：「他買進的時機很好。我預計他會持有很長一段時間，而且長期下來，這些投資可以取得成功，這正是大家對他的期望。」Sparx集團執行長Shuhei Abe認為：「巴菲特不會滿足於30%的報酬率。」

巴菲特去年宣布投資五大商社時，距離安倍晉三宣布要卸任首相、日本面臨7年多來首次領導階層變動，僅數天而已，許多人希望藉股神的名號，重新激起外國投資人對日股的興趣。

巴菲特資金到位後，日股原本一路走高，日經指數在今年2月中首次突破3萬點大關，但隨後自高峰緩步下跌。

巴菲特投資五大商社以來的大部分時間，外國投資人都淨賣出日股。東證股價指數今年來漲幅為8.1%，不如標普500指數的21%。日本股票的交易價格相對來說打了折扣。

Dalton投資公司上周表示，日股有許多估值低廉的好標的，目前東證股價指數的預估本益比是14倍，而標普500已達21倍。

雖然波克夏表示，五大商社的持股比可增加到最高9.9%，但目前並沒有申報任何持股變化。依照規定，股東持股增減達到1個百分點，須公開披露。波克夏也未申報對其他日本公司的持股，主管機關要求達到5%時即須申報。

波克夏今年稍早出售了1,600億日圓（約15億美元）的日圓計價債劵，引發外界揣測這筆錢的用途。

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