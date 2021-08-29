大仁說財經 | 今年假期很難買到玩具，而且只會更貴

美泰的芭比娃娃。（路透）

美國 部分熱門玩具製造商本周發出警告，提醒全球航運危機和勞動力短缺將限制它們在整個秋季假日購物季維持庫存的能力。

其中兩位重點玩具企業的CEO 表示，擔心供應鏈 問題以及由此導致的售價格上漲，將讓許多孩子無法獲得想要的聖誕節玩具。因此特別提醒父母們提早展開假期購物。

MGA Entertainment CEO拉里安(Isaac Larian)表示，「今年玩具產品將嚴重短缺。」「需求還是會有，但卻不會有滿足需求的產品。」

拉里安掌管的私營企業擁有並經銷小泰克(Little Tikes)、七彩時尚(Rainbow High)娃娃、貝姿(Bratz)娃娃和驚喜寶貝蛋(LOL Surprise!)，據市調領導公司NPD Group資料稱，驚喜寶貝蛋是過去幾年最熱門的玩具品牌之一，也是2020年銷售最佳的玩具。

他承認對馬士基(Maersk)等航運貨櫃公司「非常沮喪」，他和其他玩具業人士指責這些公司利用全球貨運貨櫃短缺的機會大幅提高運費。

拉里安說，「去年貨櫃價格是3200元，現在已達2萬2000元。」「原料和勞動力都呈等比指數增加。缺乏物流能力的中國生產成本增加了23%，這些都將轉化為零售價格而上漲。」

他指出，即使在支付更多費用將產品運往美國，本土卡車司機的不足也阻礙了將玩具送入倉庫並最終上架的問題，「在過去30天裡，我們在46艘船上有數百個貨櫃停在洛杉磯港口和長灘外海。」「即使有人卸貨，但沒有足夠的卡車來提貨。」

Basic Fun的CEO福爾曼(Jay Foreman)也表達了類似的挫敗感。他執掌的公司擁有並經銷費雪牌(Fisher Price)玩具、Tonka小型玩具車、K'nex積木和Care Bears等品牌。他說，其中一些產品「只要可以找到貨櫃」就馬上被裝進貨櫃。他說，其他品牌的玩具還「大量推積」在中國的工廠裡，這讓他在短期未來更難保持商店庫存。

福爾曼表示，「在假期購物季期間，你會發現貨架上會有很多空間。」「消費者想找的關鍵產品只會不斷缺貨。」

●這個問題可大可小

孩之寶(Hasbro)和美泰(Mattel)與樂高(Lego)是全球三大玩具製造商。孩之寶和美泰在7月底告訴分析師，它們已經取得足夠的貨櫃來滿足今年假期購物季的需求，但被迫提高售價以補償更高的運輸成本。

貿易出版物《玩具、兒童、寵物及更多》CEO西爾佛(Jim Silver)表示，消費者可以預期今年玩具價格上漲5%至10%。

孩之寶CEO戈德納(Brian Goldner)在最新的財報電話會議上表示，「我們有足夠的庫存來滿足下半年需求。」「這與過去幾年直接進口的作法有些不同。但相同之處在於我們與全球各地的零售商合作，我們覺得更重要的是必須滿足高度需求。」

GlobalData零售部門總經理、產業分析師桑德斯(Neil Saunders)表示，玩具業是在疫情復甦期間大者恆大、小企輸光的另一個例子。因為航運公司更傾向於迎合大型客戶，包括玩具製造商孩之寶和美泰以及零售巨頭沃爾瑪(Walmart)、目標百貨(Target)和亞馬遜(Amazon)。

他說，「擁有更多資金、更大經濟影響力的大公司因為下的訂單更多，肯定有更多空間來緩解供應鏈限制。」「小型連鎖店沒有那種經濟實力。」

福爾曼和拉里安都懷疑，受限於供應鏈的不足，即使是最大的玩具製造商可能也無法跟上今年的假期需求。

拉里安說，「無論誰告訴你這只是小型玩具公司的問題，都只是片面之詞。」「MGA是全美第四大玩具公司，不是小公司。但MGA的優點之一在於我們是私營，所以我可以坦誠明白地回應這個問題。」

隨著被迫在家工作，不少父母傾向選購洋娃娃、樂高積木和棋盤遊戲來讓孩子有事可做，因而促使玩具銷售在整個疫情期間繼續蓬勃發展。加上聯邦政府的紓困資金，更導致去年的假日銷售熱潮。產業貿易出版品《玩具內幕》(Toy Insider)資深編輯贊恩(James Zahn)表示，預計今年也會繼續維持類似的成功方程式，前提是Delta變種病毒不會迫使零售商關門，並且店面繼續保有庫存。

他表示，「家庭有錢可支用，如果買得到玩具，他們就會購買。」「無論如何，孩子們仍然會想要玩具，而父母會盡其所能滿足孩子的希望。」