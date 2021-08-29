螞蟻搬象 華爾街布局盯上散戶動向

近來在美國網路論壇Reddit上的散戶大軍以螞蟻搬象方式炒作特定股票，已引起華爾街的注意，開始關注這些鄉民的投資動向。(美聯社)

近來在美國網路論壇Reddit上的散戶大軍以螞蟻搬象方式炒作特定股票，已引起華爾街 的注意，開始關注這些鄉民的投資 動向，以幫助其客戶搶占布局先機。

高盛與摩根士丹利等久負盛名的華爾街機構，如今正在追蹤散戶交易熱潮，紐約和倫敦的避險基金業者也在Reddit、社群媒體 推特（Twitter）或電玩聊天新創平台Discord中仔細觀察，尋找交易良機。

華爾街的專業機構想從這些來源尋求投資機會，主因是Reddit的討論版華爾街押注（WSB）及網路交易平台羅賓漢（Robinhood）上的散戶投資人，在前一陣子號召廣大鄉民追捧遊戲驛站（GameStop）等遭一些避險基金大咖放空的股票，促使這些「迷因股」股價一飛衝天，引發不小風波。

為Bovell Global Macro避險基金提供建議的分析師梅哈，今年開始關注「華爾街押注」版的社群，以掌握市場洞見。他說，從未想過會有一群投資人為了撼動股價，在線上論壇群策群力，當遊戲驛站的股票在1月狂飆時，他立馬在手機上下載了Reddit應用程式（App），註冊成為論壇成員。

在接下來的幾周內，他很快便了解要注意有關每天熱烈討論的交易話題，並且開始辨認頻繁發文、可能在社群中較具影響力的用戶。