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藍鯨資本操盤手：老一輩才擔心科技泡沫 應逢跌就買

編譯王巧文／綜合報導
美股屢創新高已使不少資深投資人對科技股泡沫化拉警報，但英國藍鯨資本公司共同創辦人Stephen Yiu提出另一種看法：老一輩才談科技股泡沫，應逢跌買進。（路透）
美股屢創新高已使不少資深投資人對科技股泡沫化拉警報，但英國藍鯨資本公司共同創辦人Stephen Yiu提出另一種看法：老一輩才談科技股泡沫，應逢跌買進。（路透）

美股屢創新高，已使不少「資深」投資人對科技股泡沫化拉警報，但熱中科技股的英國藍鯨資本公司（Blue Whale Capital）共同創辦人Stephen Yiu提出另一種看法：老一輩才會擔心科技股泡沫再現；在他看來，科技股應該逢跌就買。

儘管電影「大賣空」主角原型Michael Burry等投資人，不斷呼籲市場注意科技股泡沫化的跡象，但Stephen Yiu認為，持有Google比抱持Netflix或其他品牌更加可靠，他堅信，20年前歷經的網路泡沫（dot-com bubble）僅是一段小插曲。

43歲的Stephen Yiu受訪時表示：「那些比我大概多個十歲、現在約50多歲的投資人，（網路泡沫發生）當時可能在正在市場上，因此損失慘重。他們仍然認為今天的科技股會重蹈覆徹，一定會崩盤。」

他說：「Google不會破產，微軟（Microsoft）不會破產，只要股票以任何狀態或形式下跌，人們就會買進。也就是說根本沒有泡沫。」

在「達康榮景」時期，Stephen Yiu正在讀大學，當時的投機狂潮造成網路題材股在1990年後期漲翻天，之後便陷入懲罰性的熊市，股市歷時多年才逐漸收復失土。

他指出，現在的狀況已不能同日而語。雖然許多科技公司的股票也很昂貴，但這些公司已經與多數人的生活息息相關，他們擁有穩健的基本面支持，且有諸多業務都有利可圖。

Stephen Yiu已透過重押科技股而持續賺進大把鈔票。四年來在科技類股投入多一倍的資金後，他操盤的主要基金規模已擴大至近十億英鎊（約14億美元）。

藍鯨資本的前幾大持股部位，包括Google母公司字母（Alphabet），微軟和Adobe等企業，這些公司在過去20年中躍升為家喻戶曉的品牌。支付巨頭Visa、MasterCard的股票，也都在藍鯨的投資組合裡。

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