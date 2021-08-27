多名Fed官員唱和QE可準備退場 但時間、步調待討論

亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克說，可能支持Fed到2022年第1季快結束時，全面結束資產購買計畫。（路透）

美國 聯準會（Fed）主席鮑爾27日在全球央行年會演說時，釋出他支持今年內開始縮減購債的鮮明訊號，但未提及Fed可能何時正式宣布，也未提及將來縮減購債的步調。在這議題上，目前Fed內部仍有歧見，有人認為在9月20日至21日舉行下次FOMC例會時就宜宣布，有人則主張至少等到11月。

在傑克森洞年會舉行前，多名Fed官員皆同聲表示，縮減購債的時候近了，不過對時間與步調等運作方式仍各唱各的調。亞特蘭大聯邦準備銀行總裁波斯提克（Raphael Bostic）認為，若就業 情況持續強勁，10月開始縮減購債計畫的規模是「合理的」，而且要快點結束。

今年有決策投票權的波斯提克也說，可能支持Fed到2022年第1季快結束時，全面結束資產購買計畫。他在路透27日發表的訪談內容中說，如果美國8月的就業成長，可以與前兩個月一樣各增加近100萬個工作機會，「我可以接受10月開始進行（縮減購債）」。

費城聯準銀行總裁哈克（Patrick Harke）在年會前接受CNBC訪問時也說，Fed縮減購債的時機已近，「我曾說過，我支持縮減購債宜早不宜遲」，Delta變種病毒 迅速傳播，代表經濟展望有「顯著的不利風險」，但「我依然支持縮減購債」。

CNBC也訪問到克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特（Loretta Mester），梅斯特說美國經濟已達到聯邦公開市場操作委員會（FOMC）設定的減碼購債條件，她個人則傾向於今年某個時候開始減少每月債券購買規模，到2022年中結束購債。