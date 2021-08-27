我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州老師「拿掉口罩」朗讀 全班一半學生確診

BBC女主持人接種AZ後死亡 驗屍官證實罕見併發症

多名Fed官員唱和QE可準備退場 但時間、步調待討論

編譯林奇賢／綜合報導
亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克說，可能支持Fed到2022年第1季快結束時，全面結束資產購買計畫。（路透）
亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克說，可能支持Fed到2022年第1季快結束時，全面結束資產購買計畫。（路透）

美國聯準會（Fed）主席鮑爾27日在全球央行年會演說時，釋出他支持今年內開始縮減購債的鮮明訊號，但未提及Fed可能何時正式宣布，也未提及將來縮減購債的步調。在這議題上，目前Fed內部仍有歧見，有人認為在9月20日至21日舉行下次FOMC例會時就宜宣布，有人則主張至少等到11月。

在傑克森洞年會舉行前，多名Fed官員皆同聲表示，縮減購債的時候近了，不過對時間與步調等運作方式仍各唱各的調。亞特蘭大聯邦準備銀行總裁波斯提克（Raphael Bostic）認為，若就業情況持續強勁，10月開始縮減購債計畫的規模是「合理的」，而且要快點結束。

今年有決策投票權的波斯提克也說，可能支持Fed到2022年第1季快結束時，全面結束資產購買計畫。他在路透27日發表的訪談內容中說，如果美國8月的就業成長，可以與前兩個月一樣各增加近100萬個工作機會，「我可以接受10月開始進行（縮減購債）」。

費城聯準銀行總裁哈克（Patrick Harke）在年會前接受CNBC訪問時也說，Fed縮減購債的時機已近，「我曾說過，我支持縮減購債宜早不宜遲」，Delta變種病毒迅速傳播，代表經濟展望有「顯著的不利風險」，但「我依然支持縮減購債」。

CNBC也訪問到克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特（Loretta Mester），梅斯特說美國經濟已達到聯邦公開市場操作委員會（FOMC）設定的減碼購債條件，她個人則傾向於今年某個時候開始減少每月債券購買規模，到2022年中結束購債。

聯準會主席鮑爾在全球央行年會演說時，釋出他支持今年內開始縮減購債的鮮明訊號。（美...
聯準會主席鮑爾在全球央行年會演說時，釋出他支持今年內開始縮減購債的鮮明訊號。（美聯社）

美國 就業 變種病毒

上一則

貨櫃運價再創新高 除歐洲線全部續漲

延伸閱讀

Fed主席鮑爾說了什麼？但什麼沒說？

Fed主席鮑爾說了什麼？但什麼沒說？
鮑爾：美經濟續返強健就業 年底前可能減碼購債

鮑爾：美經濟續返強健就業 年底前可能減碼購債
Delta變種病毒肆虐 白領返回辦公室放緩

Delta變種病毒肆虐 白領返回辦公室放緩
猜鮑爾在Fed年會說啥？三種可能的腳本搶先看

猜鮑爾在Fed年會說啥？三種可能的腳本搶先看

熱門新聞

蘋果執行長庫克。(路透)

庫克接CEO那天 1000元買蘋果股票 現在值多少錢？

2021-08-24 22:19
FT報導，企業高層示警，儘管近來訂購新船隻的訂單大增，但未來幾年可利用的貨櫃輪數量預料吃緊。路透

比缺櫃更慘 企業主管：未來幾年的貨櫃輪供應將吃緊

2021-08-23 07:27
有女股神稱號的伍德。（取材自方舟投資公司官網）

女股神伍德的崛起：信念、社群媒體行銷、每天公布持股

2021-08-23 02:38
新債券天王岡拉克認為美元註定進一步貶值，這要歸咎經濟政策。(路透)

新債券天王：美經濟政策不管不顧 美元註定再貶

2021-08-23 22:34
聯準會主席鮑爾。路透

鮑爾：美經濟續返強健就業 年底前可能減碼購債

2021-08-27 11:13
中國抗疫嚴守清零政策，即使只是少數染疫案例也可能對貿易產生重大干擾。圖為前兩周部分關閉的寧波港。（歐新社）

貨櫃運費飆5倍 廠商不知道「賣魔術方塊還能賺錢嗎」

2021-08-25 20:01

超人氣

更多 >
趙薇「辱華七宗罪」被翻出 傳全網封殺 作品下架、除名

趙薇「辱華七宗罪」被翻出 傳全網封殺 作品下架、除名
美女示威「露胸」脫光救地球 網狂喊：我加入抗爭

美女示威「露胸」脫光救地球 網狂喊：我加入抗爭
58歲的她閃嫁32歲流浪漢 3個月後他動搖了…

58歲的她閃嫁32歲流浪漢 3個月後他動搖了…
阿富汗爆炸事件震驚國際 「這張照片」占據各家版面

阿富汗爆炸事件震驚國際 「這張照片」占據各家版面
反口罩抗議活動30歲主辦人 染疫住院病危插管中

反口罩抗議活動30歲主辦人 染疫住院病危插管中