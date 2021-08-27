我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

病毒溯源報告稱「2者皆可能」拜登：無答案不罷休

IS恐攻喀布爾機場 已造成至少170死200傷

貨櫃運價再創新高 除歐洲線全部續漲

記者邱馨儀／台北報導

美國地區塞港問題加劇，遠東-美國線運價漲不停，最新一周遠東-美東漲幅2.4%、周漲幅達9.62%，每40呎櫃運價衝破1.1萬美元。代表貨櫃輪市場運價走勢的重要指標SCFI（上海出口集裝箱運價指數）續創歷史新高。

根據昨（27）日公布最新出爐的SCFI貨櫃運價指數達4385.62點，較前一周4340.18點，上漲45.22點，漲幅1.05%，持續創新高。包括遠東到地中海、美西及美東等主要航線運價都再創新高；遠洋線僅遠東到歐洲較前一周微幅下跌0.45%外，其餘都全面上漲。

自8月以來，遠東-美東、遠東-美西還有遠東-地中海，一直維持強勁走勢，遠東-美東月漲幅達9.62%、美西也有7.24%的幅度，SCFI周漲幅達4.32%。

美國重要港口工人到工率偏低，洛杉磯港口等待進港的船舶就仍維持30多艘，其餘知名的港口也都呈現塞港情況，美系通路商補庫存補貨力道又不減，瞬間湧進的貨太多，塞港問題短時間不太容易解決。

業者也表示，塞港已經成為新常態，只要疫情不結束，港口就會容易塞，美國地區到目前為止還是處於碼頭工人缺工窘境，作業效率不佳；再加上碼頭基礎設施未能跟上船舶大型化，處理龐大貨量所需的配套措施不足；突然增加的貨櫃數量太集中，供應鏈中後勤作業，如拖車、火車等轉運運力缺乏，業界也很難預測何時可以改善。

隨著運價持續上漲，法人持續看好貨櫃三雄長榮、陽明及萬海第三季營收及獲利表現，推估可望交出史上最佳獲利成績單。

根據最新一期出爐的運價，除了遠東到歐洲運價每TEU（20呎櫃）達7365美元，較前一周下跌33美元，跌幅0.44%外；遠東到地中海運價每TEU 7123美元，較前一周上漲43美元，漲幅達0.61%；遠東到波斯灣、澳新、南非、西非及南美運費也都全面上漲，其中遠東到南非漲幅達8.4%。

至於近洋線方面，各航線運費較前一周全面上揚，其中遠東到日本關東、關西、東南亞、韓國等運費較前一周全面上漲5-52美元。

美國 指數 航線

上一則

Fed縮表不升息 股指本周全走升

延伸閱讀

吸收成本或調高售價 平價折扣店左右為難

吸收成本或調高售價 平價折扣店左右為難
寧波塞港未恢復 擾亂全球供應鏈

寧波塞港未恢復 擾亂全球供應鏈
1人確診擾亂全球供應鏈 寧波舟山港關閉 貨櫃輪塞港

1人確診擾亂全球供應鏈 寧波舟山港關閉 貨櫃輪塞港

南非8成人口恐染疫 接近群體免疫

南非8成人口恐染疫 接近群體免疫

熱門新聞

蘋果執行長庫克。(路透)

庫克接CEO那天 1000元買蘋果股票 現在值多少錢？

2021-08-24 22:19
FT報導，企業高層示警，儘管近來訂購新船隻的訂單大增，但未來幾年可利用的貨櫃輪數量預料吃緊。路透

比缺櫃更慘 企業主管：未來幾年的貨櫃輪供應將吃緊

2021-08-23 07:27
有女股神稱號的伍德。（取材自方舟投資公司官網）

女股神伍德的崛起：信念、社群媒體行銷、每天公布持股

2021-08-23 02:38
新債券天王岡拉克認為美元註定進一步貶值，這要歸咎經濟政策。(路透)

新債券天王：美經濟政策不管不顧 美元註定再貶

2021-08-23 22:34
聯準會主席鮑爾。路透

鮑爾：美經濟續返強健就業 年底前可能減碼購債

2021-08-27 11:13
中國抗疫嚴守清零政策，即使只是少數染疫案例也可能對貿易產生重大干擾。圖為前兩周部分關閉的寧波港。（歐新社）

貨櫃運費飆5倍 廠商不知道「賣魔術方塊還能賺錢嗎」

2021-08-25 20:01

超人氣

更多 >
喀布爾連兩爆 增至90死 拜登：不會被恐怖主義者恫嚇

喀布爾連兩爆 增至90死 拜登：不會被恐怖主義者恫嚇
趙薇「辱華七宗罪」被翻出 傳全網封殺 作品下架、除名

趙薇「辱華七宗罪」被翻出 傳全網封殺 作品下架、除名
美女示威「露胸」脫光救地球 網狂喊：我加入抗爭

美女示威「露胸」脫光救地球 網狂喊：我加入抗爭
南加兩姊妹染疫七個月後 仍被拒登機回中國 原因費解

南加兩姊妹染疫七個月後 仍被拒登機回中國 原因費解
阿富汗爆炸事件震驚國際 「這張照片」占據各家版面

阿富汗爆炸事件震驚國際 「這張照片」占據各家版面