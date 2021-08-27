貨櫃運價再創新高 除歐洲線全部續漲

美國 地區塞港問題加劇，遠東-美國線運價漲不停，最新一周遠東-美東漲幅2.4%、周漲幅達9.62%，每40呎櫃運價衝破1.1萬美元。代表貨櫃輪市場運價走勢的重要指標SCFI（上海出口集裝箱運價指數 ）續創歷史新高。

根據昨（27）日公布最新出爐的SCFI貨櫃運價指數達4385.62點，較前一周4340.18點，上漲45.22點，漲幅1.05%，持續創新高。包括遠東到地中海、美西及美東等主要航線 運價都再創新高；遠洋線僅遠東到歐洲較前一周微幅下跌0.45%外，其餘都全面上漲。

自8月以來，遠東-美東、遠東-美西還有遠東-地中海，一直維持強勁走勢，遠東-美東月漲幅達9.62%、美西也有7.24%的幅度，SCFI周漲幅達4.32%。

美國重要港口工人到工率偏低，洛杉磯港口等待進港的船舶就仍維持30多艘，其餘知名的港口也都呈現塞港情況，美系通路商補庫存補貨力道又不減，瞬間湧進的貨太多，塞港問題短時間不太容易解決。

業者也表示，塞港已經成為新常態，只要疫情不結束，港口就會容易塞，美國地區到目前為止還是處於碼頭工人缺工窘境，作業效率不佳；再加上碼頭基礎設施未能跟上船舶大型化，處理龐大貨量所需的配套措施不足；突然增加的貨櫃數量太集中，供應鏈中後勤作業，如拖車、火車等轉運運力缺乏，業界也很難預測何時可以改善。

隨著運價持續上漲，法人持續看好貨櫃三雄長榮、陽明及萬海第三季營收及獲利表現，推估可望交出史上最佳獲利成績單。

根據最新一期出爐的運價，除了遠東到歐洲運價每TEU（20呎櫃）達7365美元，較前一周下跌33美元，跌幅0.44%外；遠東到地中海運價每TEU 7123美元，較前一周上漲43美元，漲幅達0.61%；遠東到波斯灣、澳新、南非、西非及南美運費也都全面上漲，其中遠東到南非漲幅達8.4%。

至於近洋線方面，各航線運費較前一周全面上揚，其中遠東到日本關東、關西、東南亞、韓國等運費較前一周全面上漲5-52美元。