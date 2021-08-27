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Fed縮表不升息 股指本周全走升

財經新聞組／綜合報導
由於聯準會(Fed)主席鮑爾準備好退出部分寬鬆貨幣政策，並表示今年就可能開始縮減每月1200億元的債券購買規模，美股上漲，全周走升。美聯社
由於聯準會(Fed)主席鮑爾準備好退出部分寬鬆貨幣政策，並表示今年就可能開始縮減每月1200億元的債券購買規模，美股上漲，全周走升。美聯社

由於聯準會(Fed)主席鮑爾準備好退出部分寬鬆貨幣政策，並表示今年就可能開始縮減每月1200億元的債券購買規模，美股上漲，全周走升。

道瓊工業平均指數上漲242.68點或0.69%至3萬5455.8點。史坦普500指數上漲39.37點或0.88%至4509.37點，創歷史新高。那斯達克綜合指數上漲183.69點或1.23%至1萬5129.5點，也創下歷史新高。

本周三大股指均收升。道指本周上漲0.96%，而史指上漲1.52%，那指上漲2.82%。

10年期美國國債殖利率在鮑爾談話前上漲，但在發表談話後小幅回落，因為他明確表示在縮減購債結束後不會立即升息

鮑爾表示，「即將減少資產購買的時間和步伐不會是利率上升的直接訊號，為此我們已經闡明一個不同以往、本質上更嚴格的測試。」

鮑爾還表示，通膨穩定在Fed 2%的目標附近，這是Fed的雙重任務目標之一。他補充說，即使這方面已經「取得明顯的進展」，但要實現最大就業化還有「很多需要再加強」。Fed使用「實質性進一步進展」作為何時開始收緊政策的指標。

根據其他Fed官員的說法，最快可能是在9月21日至22日的會議上宣布縮表。

金融市場的反應顯示，Fed已成功為投資人做好準備，迎接每月1200億元債券購買的縮減，並可能避免像2013年底短暫震撼市場的「縮減恐慌」。

State Street Global Advisors美國SPDR業務首席投資策略師亞隆(Michael Arone)說，市場似乎鬆了一口氣，因Fed不打算很快升息，「升息遙遙無期，投資人對此感到高興」「我認為鮑爾在逐步縮表、避免恐慌方面值得稱讚。市場似乎已經為開始縮表做好了充分準備。」

Vital Knowledge創始人克里薩富利(Adam Crisafulli)表示，鮑爾的談話還表明，Fed對物價的擔憂不像市場和華盛頓的某些人那樣緊張，「鮑爾談話的大部分內容都在駁斥通膨擔憂。」他並補充說鮑爾「反駁對升息的擔憂，告訴市場升息的門檻遠高於縮表。」

Cornerstone Wealth投資長賀吉(Cliff Hodge)指出，即使商務部最新報告顯示，個人消費支出(PCE)同比增幅創下1991年以來最大，但鮑爾仍堅持FEd認為通膨上升是暫時的。7月PCE指數同比成長4.2%，月增0.4%。

賀吉說：「他成功地指出今年可能會開始縮表，同時強化了縮表並不意味著升息的觀念。」「除非Delta變種病毒出現進一步的擴大，否則9月的就業數據可能會非常可觀，並為9月FOMC會議正式宣布縮表奠定基礎。」

26日受創最深的能源股領漲史指。Occidental Petroleum上漲6.92%，Cimarex Energy和APA Corp分別上漲6.5%和5.94%，Cabot Oil and Gas 上漲6.25%。

汽車製造商也受到提振，福特和通用汽車(GM)分別上漲3.2%和2.54%。包括航空業、郵輪公司和酒店在內的旅遊類股也上漲。景順(Invesco)動態休閒娛樂ETF上漲2.27%。

在公布獲利強勁和訂閱收入較去年增加23%後，Workday飆升9.13%。Gap上漲0.49%，這家服裝零售商上季財報獲利和營收都優於預期。健身器材公司Peloton則因第4季業績低於預期，股價下跌8.55%。

市場參與者還關注阿富汗最新事態發展，這似乎會對投資人情緒造成壓力。五角大廈26日證實，阿富汗喀布爾國際機場發生爆炸，造成13名美國軍人死亡，18人受傷。

Crossmark Global Investments投資長道爾(Bob Doll)表示，「市場不喜歡不確定性，而阿富汗的不確定性高，而且仍持續上升。」

股指本月可望收升。道指8月至今已上揚1.4%，史指升2.6%，而那指本月上揚3.1%。

鮑爾 投資 升息

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