Fed主席鮑爾說了什麼？但什麼沒說？

美國聯準會主席鮑爾27日發表全球央行年會演說，釋出他支持今年內開始縮減購債的鮮明訊號。 美聯社

美國 聯準會（Fed）主席鮑爾 27日發表全球央行年會演說，釋出他支持今年內開始縮減購債的鮮明訊號，但未提及Fed可能在何時作正式宣布。他同時也重申近期通膨勁揚應該只是「暫時性」的，但會持續密切關注未來陸續出爐的經濟數據。

以下是財經網站MarketWatch整理出鮑爾談話重點。

●支持今年內縮減購債

鮑爾表示，他與大多數Fed決策官員都認為，Fed可在今年「縮減」（taper）現行每月買入1,200億美元美國公債及政府擔保債券的規模。他指出，在負責Fed貨幣決策的聯邦公開市場操作委員會（FOMC）7月會議中，他「跟大多數與會者的觀點是，如果經濟進展大致合乎預期，那麼就適合在今年開始縮減資產收購步調」。

這是鮑爾首次針對此議題公開表示個人意見。他說：「我的看法是，通膨已達成『進一步實質進展』的考驗，在充分就業 方面也見到明確的進展。」

●未提及宣布時機、縮減步調

目前Fed官員對應在何時宣布縮減購債意見分歧，有人認為在9月20日至21日舉行下次FOMC例會時就宜宣布，有人則主張至少等到11月。鮑爾在演說中也未提及將來縮減購債的步調，在這議題上，Fed官員看法也不一。

針對這些問題，身為Fed主席的鮑爾只在演說中表示，Fed「將謹慎評估未來出爐的數據，以及持續演變中的風險」。在7月FOMC會議後，美國發布了強勁的就業報告，但鮑爾也提到新冠肺炎變種病毒Delta有進一步散播之虞。

●縮減購債不表示升息在即

鮑爾也強調，「縮減購債的時機和步調，與調升利率的時機無涉」。Fed自2020年3月美國爆發第一波新冠疫情以來，就把基準利率維持在接近0%的水準不變至今。

●信守對Fed新貨幣政策框架的承諾

去年，Fed採用新的貨幣政策策略，表明將維持利率在接近0%的水準，直到經濟達到充分就業目標，且通膨溫和超出2%目標一段時日。

鮑爾說：「在達成充分就業目標方面，我們還有很大的努力空間；而時間會揭曉，通膨能否穩定達到2%。」

●重申通膨應是「暫時性」

過去12個月來，美國整體通膨年增率達4.2%，令人憂慮Fed可能在抑制物價上漲壓力方面慢半拍。

對此，鮑爾27日表示，通膨率這麼高的確「是一大顧慮」，但他認為諸多因素沖淡此顧慮，通膨數字偏高「可能證實是暫時性的」。他指出，近來通膨猛竄是相對少數的貨物與服務價格大漲造成，而剔除易波動價格的指標顯示通膨接近2%。

他也表示，未見到可能為通膨煽風點火的「工資-物價螺旋」（wage-price spiral）。

較長期通膨預期指標顯示，企業和消費者相信，通膨率勁揚可能證明只是暫時現象。

鮑爾表示，Fed預測，最可能的情況是，勞動市場將持續改善，通膨久而久之將返回到「與我們通膨目標平均2%相符的水準」。

●太快緊縮政策可能鑄下大錯

鮑爾表示，現在就緊縮貨幣政策，可能會鑄成「傷害特別大」的錯誤。

但他說，如果通膨持續走高，演說成嚴重的顧慮，FOMC「當然會有反應」。