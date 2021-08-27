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Google今年要付蘋果150億美元 保住預設搜尋引擎

編譯林奇賢／綜合報導
Google每年支付蘋果逾百億美元，讓自家搜尋服務成為蘋果裝置的預設搜尋引擎，若美國當局加大監管力道，可能衝擊蘋果服務部門的業績。（路透）
Google每年支付蘋果逾百億美元，讓自家搜尋服務成為蘋果裝置的預設搜尋引擎，若美國當局加大監管力道，可能衝擊蘋果服務部門的業績。（路透）

多年來，Google每年向蘋果支付高額費用，確保蘋果iPhone、iPad和Mac等裝置繼續把Google搜尋服務預設為搜尋引擎。分析師的最新報告指出，Google今年可能將向蘋果支付多達150億美元，以保住預設搜尋引擎的地位。

科技網站9to5mac報導，投資管理公司Bernstein的分析師估計，Google儘管是搜尋引擎龍頭，但為保住在蘋果裝置中的地位，去年付給蘋果100億美元，今年將增至150億美元，明年則介於180億至200億美元間。這些數字是基於蘋果揭露的公開資訊，及分析Google流量獲取成本（TAC）而來。

Bernstein分析師指出，Google砸下重金可能為了「確保出價比微軟高」，避免微軟旗下搜尋服務Bing搶走蘋果用戶。

分析師指出，Google這門生意對蘋果而言有兩個項潛在風險。首先是監管風險，「這確實存在，但可能幾年後才會發生；若法院做出不利的判決，恐怕會對蘋果的毛利率帶來4%-5%的衝擊」。另外則是Google未來或許會認為這筆交易不划算，選擇不再付錢，或尋求重新議定合約，降低需支付的金額。

蘋果 Google 分析師

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