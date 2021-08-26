Fed峰會+阿富汗情勢 股指中止連5漲

史坦普500指數從歷史高點回落，交易員也關注阿富汗最新動態，這也增加了避險操作。圖為從喀布爾撤出的阿富汗民眾到達維州杜勒斯國際機場(Dulles International Airport)。(美聯社)

史坦普500指數從歷史高點回落，投資 人等待27日聯準會(Fed)年度座談會中有關縮減寬鬆貨幣計畫的更多細節。

交易員也關注阿富汗最新動態，這也增加了避險操作。五角大廈證實，喀布爾機場外26日發生兩起爆炸，造成12名美國 軍人死亡，15人受傷。

道瓊工業平均指數下跌192.38點或0.54%至3萬5213.12點。史指下跌26.27點或0.58%至4469.92點。那斯達克綜合指數下跌96.05點或0.64%至1萬4945.81點。史指和那指中止連5交易日升勢。

能源股受創最嚴重，Diamondback Energy下跌2.57%，西方石油(Occidental Petroleum)下跌2.56%，APA Corp下跌2.43%。包括嘉年華(Carnival)、皇家加勒比和挪威在內的郵輪公司下跌3%。航空公司跌幅超過1%。

喜憂參半的經濟數據幾乎無法改變悲觀情緒。勞工部表示，當周首次申請失業救濟金人數為35.3萬人，略高於前周的34.9萬人，高於經濟學者預期。

商務部發布的修正數據，第2季經濟成長率為6.6%，較先前報告的6.5%略有上調，但略低於《道瓊》估計的6.7%。

備受期待的Fed傑克遜霍爾研討會將於27日舉行，許多Fed發言人將於26日起向媒體發表講話。在此次活動中，Fed行長們可能會提供有關縮減每月債券購買額度的最新消息。

堪薩斯城Fed主席喬治(Esther George)表示，「根據目前所看到的進展」，Fed縮減購債規模是「適當的」。但她沒有具體說明應該何時開始。

她說，「看看上個月和前一個月的就業成長，再看看現在的通膨水平，我認為這顯示目前可能已不需要再提供寬鬆政策。」「所以我會準備好及早討論縮表。」

聖路易Fed主席布拉德(James Bullard)表示，Fed應盡快開始縮表，並在3月底前完成，以防止美國經濟過熱，「我認為應該逐漸縮表，在明年第1季末完成。」「然後我們再評估情況如何，屆時將能看到通膨是否已經放緩，如果是的話，情況就會不錯；但若未見緩和，我們將不得不更加積極地控制通貨膨脹。」

Salesforce領漲道指，該公司第2財季獲利和前瞻性財測都超過分析師預期，股價上漲2.5%。另一家雲端公司NetApp上漲4.72%。

在被摩根史坦利升評並預測上漲18%後，Zoom Video上漲0.86%。

在公布財報後，折扣零售商Dollar Tree和Dollar General分別下跌12.08%和3.93%。Abercrombie & Fitch大跌10.35%，因供應鏈受限和開學延遲採購影響銷售。

由於Fed官員的強勢言論，指標10年期美國國債殖利率 一度升至1.375%，為本月初1.379%以來最高水平，然後回落至1.344%。

Leuthold Group首席投資策略師保爾森(Jim Paulsen)表示，「最近幾天10年期美國國債殖利率繼續上漲，並在25日暴漲，發出一個強烈訊息，即新冠Delta變種病毒可能在美國已達頂峰，這應該會提高信心，重啟經濟開放，並推動投資流向小型股和周期性類股。」

Fed主席鮑爾定27日發表講話。Fed每月購買至少1200億元的債券，以抑制長期利率並推動經濟成長以應對疫情。

保爾森說，「預計投資人將在本周結束前密切關注Fed座談會，以了解有關縮表或升息時機的任何評論。」「無論是Fed是否發出意外評論，或者史指挑戰4500點成敗，都可能對股市和債市帶來額外的波動。」