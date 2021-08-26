彭博：台積投資亞利桑那廠 美國吸引外資範例

彭博評論指出，台積電亞歷桑那設廠投資案，將為美國對外貿易指引出一條明路。路透

彭博資訊報導，台積電 設於美國 亞利桑那州的新晶片廠將給當地帶來工作機會，可在「自動化」形塑全球經濟樣貌的時代，作為美國吸引外國投資 的範例，為美國貿易的未來指引出一條康莊大道。

彭博專欄作家史密斯（Noah Smith）26日撰文指出，台積電前往亞利桑那州設廠，或許將為外商在美國投資揭開新時代的序幕，但先決條件是美國把手上的牌玩對，關鍵在於視全球供應鏈為機會，而不是威脅。

數十年來，美國對供應鏈分布全球存有戒心，因為製造商把工廠遷往墨西哥、東南亞、中國等地，導致國內製造業空洞化，眾多待遇原本不差的美國工廠勞工飯碗被海外低薪勞工捧去，這種負面經驗導致一整個世代的人蒙受創傷。美國後來之所以退出「跨太平洋夥伴協定」（TPP），就根源自這種態度。

但台積電投資120億美元在亞利桑那設廠，顯示世局已起了變化，與10年或15年前的情況有所不同。從某些方面來看，技術領先英特爾的台積電前往美國投資，固然是個特例（在面臨中國武統台灣威脅時赴美國設廠，有助於分散風險），但這個晶圓代工龍頭選擇在美國建廠，而不是墨西哥，或日本，或另一亞洲國家，對美國而言都令人振奮。

史密斯指出，有別於前美國總統川普未能把鴻海在威斯康辛州設廠計畫化為真實，台積電的亞利桑那投資計畫是玩真的。

他認為，台積電新廠決定落腳亞利桑那州，除了政治顧慮和該州土地便宜外，另一考量因素是技術人力，畢竟晶片製造業自動化程度高，且雇員以工程師為主。美國工程師或許不像台籍工程師工時那麼長，但素有能力極強的美譽。美國也擁有世界一流大學，提供高科技製造業亟需的豐沛人力資源。

這項投資案為美國提供用來向更多外資招商的範例。在美國尋求在國內重新建立起供應鏈、強化與中國較勁實力之際，美國大可運用技術水準高的勞動力吸引自動化製造業者，不僅是半導體廠，也包括高度仰賴機器人和其他精密工具的產業，因為這些工具都需要技術勞工打造、操作和維護。如果美國能夠在吸引全球技術移民上保有優勢，這項任務將更容易達成。

史密斯強調，像台積電設廠這樣的投資，對美國經濟助益遠勝於吸引汽車製造商設組裝廠。台積電設廠不僅能供應高附加價值出口、引進更多資金，也能協助美國保有在科技領域發號施令的地位，並提高在國內設置全套完整供應鏈的可能性。

供應鏈在地化，是台積電投資設廠為一般美國人創造工作機會的一種方式。另一途徑是帶動當地服務業繁榮。所以，這項投資案不僅對美國經濟有幫助，也有助於增加工作機會。

史密斯呼籲美國人拋開對外貿易的疑慮和戒心，覺醒到這類外國投資案帶來的機會，並放膽去做，相信自己能在全球經濟成為贏家，進而吸引更多類似台積電這樣的投資者進駐，這將促使各州改善教育和擴充供水、運輸等基礎建設，聯邦政府也能以各種獎勵措施向全球企業招手。這是中國曾經玩、而且玩贏的遊戲，現在輪到美國了。