美股秋季瑟縮？九個理由標普500會繼續漲

在一片居高思危示警聲中，美股仍持續上攻，反映諸多因素持續為漲勢推波助瀾。美聯社

最近許多股市專家名嘴警告，美股 頭部成形，「早該」拉回修正了！但在新冠肺炎疫情鬧得市場先暴跌、再暴漲、接著資金東挪西移反覆觸動類股輪動後，華爾街字典已找不到「確定性」一詞。話雖如此，還是有充分理由看多後市，財經網站MarketWatch專欄作家Jeff Reeves就一口氣舉出標普500指數可望持續漲到年底的九個理由：

一，上漲動能強得欲罷不能：標普500指數從去年3月23日觸及約2,240點谷底，到今年8月飆到4,500點，締造史上指數翻倍最快紀錄，今年來更已創下50筆收盤新高紀錄。如此勢如破竹的破紀錄動能固然不可能永遠持續下去，卻也不能只因漲高就斷定「早該」回檔修正。大致而言，股市漲時重勢，強勁上漲動能往往會自我增強，而不是突然沒來由地崩塌下來。

二，企業盈餘依然耀眼：過去五季來，標普500指數各類股公司獲利平均比華爾街預估值高出19%，為美股漲勢推波助瀾。例如，科技股寵兒輝達（Nvidia）就因盈餘優於預期，股價一周內猛漲14%。撇開市場氛圍和技術性指標不談，若說最近美股這波漲勢與基本面改善無關，很難說得通。

三，聯準會（Fed）縮減購債顧慮減退：今年一些空頭人士所能舉出最強的看跌論點，莫過於Fed考慮縮減量化寬鬆（QE）措施，包括每月1,200億美元購債計畫。然而，大多數人的看法顯示，Fed最快也要到11月或12月才會付諸行動。對市場而言，這無疑是好消息，因為短期內美股可望保持上攻動能。

四，華爾街仍牛氣沖天：最近資料顯示，約有56%的分析師給標普500成分股「買進」評等，或類似評價，比率是2002年來最高，也顯示美股即使已漲翻天，但天外還有天。這些所謂「聰明錢」的看法未必正確，但仍可視為一項重要指標。

五，房價上漲強化「財富效應」： 大致來說，典型美國 人最主要財富不是停泊在股市，而是在房市，房屋占總資產比率高達三分之二。因此，房市景氣興衰也常影響他們對經濟榮枯和投資 環境的認知。就2021而言，目前為止情況一切良好——美國房價持續在飆，7月房價中位數較一年前躍漲18.4%，非常可觀。這種「財富效應」持續發威，可望繼續為美股提供強大支撐力。

六，核心通膨vs.食物與能源：務必分清楚，所謂「2021年通膨復熾」風險，往往是以偏蓋全的論調。美國7月通膨年增率升到5.4%，是20年來最高，但剔除傳統上波動較大的食物和能源價格後，7月「核心」通膨月增率僅0.3%，相當溫和，且升幅比經濟學家預估的0.4%來得小。

七，拉大視野來看，通膨走高並不預告熊來了：「通膨升到相對高點」與「美股報酬率降到相對低點」，這兩者之間並沒有什麼直接關聯。以2011年為例，那年整體通膨率眼看就要衝上4%（也大致是由食物與能源驅動），一些投資人擔心通膨猛竄將使後金融海嘯復甦脫軌，以致那年市場波動異常劇烈；結果是，美股仍屹立不搖，在一片唱衰聲中，全年仍以上漲幾個百分點封關。次年，也就是2012年，再漲將近15%。

八，此刻除投資股市外，別無選擇（TINA）：儘管通膨復熾說甚囂塵上，押寶黃金這類實體資產，似乎並不能給投資人生出金蛋，流動性最高的實體黃金擔保基金SPDR黃金ETF（代碼GLD）過去12個月來其實是跌的，目前約比5月高峰回落5%。債市也不怎麼安全可靠，大型債券基金iShares 20年期以上美國公債ETF（代碼 TLT）過去一年來跌了10% — 即使與價格走勢反向的殖利率已從春季高峰下滑。投資黃金或債券也許相當於買個保險；但此刻環顧四周，還有什麼能比投資股票更能搭上成長順風車？

九，大多數投資人視野本應跳脫短線風吹草動：以上談的都是最近盛傳的新聞標題和趨勢。但對大多數投資人而言，堅持長期投資計畫、忽略短線潮起潮落，才可望放長線釣大魚。根據高盛的研究，過去140年來，股市報酬率平均9.2%。期間當然不乏壞年冬，但若擇優質投資標的抱得夠久，未來篤定有大豐收可期。下回，若你只因目睹短期市場波動加劇，就試圖猜測下波熊市何時來襲，別忘了這點。