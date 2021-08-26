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分析師：快加碼蘋果 這裡有「未受重視」的200億元商機

編譯季晶晶／綜合報導
蘋果的下一個200億美元商機可能在廣告。（路透）
蘋果的下一個200億美元商機可能在廣告。（路透）

Market Watch報導，根據Evercore ISI分析師Amit Daryanani的研究，蘋果Apple）的下一個200億美元商機可能是廣告業務。該公司頒布新隱私政策限制追蹤iPhone用戶數據資料，並不斷開拓新的廣告產品。

Daryanani認為，蘋果廣告業務擁有大好機會，但至今「未被重視」。他估計，到2025年，蘋果廣告營收可達200億美元，是目前30億美元的逾6倍。

根據Daryanani，到2025年，廣告收入可能占蘋果服務收入的17%和總收入的5%，每股盈餘的占比則為9%。

他建議「加碼」蘋果股票，目標價訂在180美元。該股周三下跌0.8%到148.36美元，過去3個月間則上漲16.9%。

蘋果的廣告收益目前主要來自App Store搜索，Daryanani認為，App Store改成較傾向「內容發掘」（相對於「內容遞送」）的工具，將大有可為。蘋果今年稍早在中國推出搜尋廣告，而且有可能增加廣告量，兩者都是廣告收入自我有機成長的方式。

蘋果還可以仿效數位世界裡其他公司的成功範例。例如，Roku提供了「可行先例」，可讓蘋果將Apple TV已安裝用戶群變現創造收入，而Alphabet旗下的谷歌自Google Maps廣告「創造數十億美元營收」，蘋果的Apple Maps也能走類似的路。

谷歌今年看來能創造逾2000億美元的廣告營收，儘管蘋果短時間不太可能與谷歌匹敵，但這使得Daryanani對蘋果廣告營收在2025年達到200億美元備具信心。

他說，亞馬遜的廣告營收由2016年的30億美元，成長到2020年的210億美元，蘋果也能有「類似曲線」。

蘋果 營收 App

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