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專欄／沒有「美國秩序」便車可以搭了

1500美公民滯阿 布林肯：撤離不限期但恐攻可能性大

貨櫃運費飆5倍 廠商不知道「賣魔術方塊還能賺錢嗎」

編譯季晶晶／綜合外電
中國抗疫嚴守清零政策，即使只是少數染疫案例也可能對貿易產生重大干擾。圖為前兩周部分關閉的寧波港。（歐新社）
中國抗疫嚴守清零政策，即使只是少數染疫案例也可能對貿易產生重大干擾。圖為前兩周部分關閉的寧波港。（歐新社）

供應鏈緊縮原本只是暫時性現象，現在看起來會持續到明年，因為Delta新冠變種病毒傳播快速，影響亞洲的工廠生產並擾亂了海上運輸，對全球經濟的衝擊加大。

遭遇關鍵零件短缺、原物料和能源成本上漲問題的製造商，正被迫參與爭奪船隻空間的競標戰，運費因此推至創紀錄水準，促使部分出口商提高價格或乾脆完全取消發貨。

總部在香港的Musical Electronics公司執行長Christopher Tse說：「我們無法取得足夠的零件，沒能找到貨櫃，成本已大幅上漲。」該公司生產從藍牙喇叭到魔術方塊多種消費產品。

Tse說，拼圖玩具當中使用的磁鐵，成本從3月以來大漲50%，使得生產成本增加約7%，「我不知道我們的魔術方塊還能不能賺錢，因為價格一直在變」。

中國大陸的清零政策意味，即使是少數病例也可能對貿易產生重大干擾。本月，在發現一名碼頭工人染疫後，當局暫時關閉全球第三繁忙貨櫃港口寧波舟山港的部分地區兩周。今年稍早，深圳也因幾個確診案例致港口運作停擺。

長榮海運公司總經理謝惠全日前對投資人說，「港口擁堵和貨櫃運力短缺可能持續到第4季，甚至2022年中。如果不能有效控制疫情，塞港可能成為新常態」。

根據Drewry世界貨櫃指數，從亞洲到歐洲的貨櫃運價大約是2020年5月的10倍，從上海到洛杉磯則增加到逾6倍。匯豐控股撰寫報告指出，全球供應鏈變得如此脆弱，一個小事故「就能造成複雜影響」。

新加坡金英證券經濟學家蔡學敏表示，運費和半導體漲價可能助長通膨。包括全球自行車製造商龍頭台灣巨大在內的生產商說，會提高價格以反映成本增加。

美國，根據彭博最新的經濟學家月度調查，預測人員下調今年成長預期、上調明年通膨預期。相較於一年前，第3季和第4季的個人消費支出價格指數將分別上漲4%和4.1%，是聯準會2%目標的兩倍。

價格壓力的核心就在航運瓶頸。

台灣健身器材製造商喬山健康科技公司總經理羅光廷說，「現在貨輪都不簽長約，大多以現貨價交易」，要想估算運輸成本和財務規畫是不可能的，但也「別無選擇」。

總部位於東莞的巨東物流公司總經理Colin Sung表示，有位客戶將70多個貨櫃的貨物放在深圳的倉庫，因為他的美國客戶不想支付運費。Sung說，由於成本上升，他的客戶有60%到70%減少出貨。

台灣 美國 供應鏈

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