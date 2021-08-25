大仁說財經 | Delta變種病毒影響美國經濟的真相

Delta變種病毒影響經濟有限，但各方看法依舊迥異。（歐新社）

Delta變種病毒 是否影響經濟？這要看你問的是誰。

過去幾周，少數企業表示客戶正在收緊錢包；消費者信心大跌，零售銷售下滑。

好是真是如此，但又好像不是。

就業 成長依然強勁。通膨已從高點回落，春季經濟活動的全面性指標顯示出相當強勁的動能。

美國經濟發出許多喜憂參半的訊號：雖然Delta變種病毒對經濟數據和消費者信心構成壓力，但復甦仍在緩慢進行，許多企業仍對未來持樂觀態度。

那麼關鍵何在？

經濟數據像是一頭奇怪的野獸。一方面，它是了解正在發生的事情的最佳機會。但是這些統計數據的每月數據可能會很不同，常被臨時因素扭曲，讓解讀趨勢變得更加困難。

現在要判斷Delta變種病毒是否減緩經濟復甦步伐還為時過早。感染率幾乎是即時反映，但經濟數據總是落後指標。與此同時，企業也在展望未來，試圖判斷未來客戶對外部因素的反應。因此經濟指標很不具預測性。

無論採用哪種方式，結論是：新冠疫情 尚未結束。這意味著經濟狀況仍在不斷發展，讓企業、消費者和復甦陷入困境。

●數據說明了什麼

首先，先來看一些壞消息：最近的經濟數據描繪出一幅糟糕的景像。8月消費者信心數據顯示跌破疫情前水平，為2011年12月以來最低水平。人們判斷Delta變種病毒將損害經濟復甦以及日常生活。在炎熱的夏季因它而被縮短後，人們開始理解到疫情其實並未結束。

無論是否包括汽車銷售在內，7月零售銷售降幅超過預期。

IHS Markit的統計也顯示8月私營部門成長急劇放緩，由於供應鍊和產能限制繼續存在，並且變種病毒又成為最新新的負面因素。衡量服務業活動和製造業產出的綜合採購經理人指數(PMI)跌至8個月以來最低水平。

但好消息是：經濟學者相信，即使確診病例數更高也不會像去年那樣導致封鎖，尤其是現在疫苗已廣泛可及。

通貨膨脹終於開始浮現。物價上漲是經濟復甦的標誌，但7月消費者物價指數(CPI)開始放緩。

就業成長一直在蓬勃發展，6月和7月增加超過90萬個工作崗位。Refinitiv數據顯示，經濟學者預計8月將再增加72.5萬個工作崗位。

ADP首席經濟學者理查森(Nela Richardson)表示：「Delta變種病毒是迄今為止不均衡的就業復甦的一個最新變數。」由於企業熱衷於徵才並善利經濟重啟力道，而許多勞工仍不願置身於危險之中，勞動力供需間的不均衡可能會在面對這種變化時繼續存在。

Natixis Investment Managers投資組合策略師詹納西維茲(Jack Janasiewicz)表示，即使如此，病毒的每次死灰復燃都會讓經濟損失越來越少，尤其是因為州和地方政府不願再次封鎖經濟，轉而推出疫苗和室內口罩強制令。

距第3季國內生產總值(GDP)數據發表還有2個月時間；GDP是衡量經濟活動的最全面指標。在那之前，Delta變種病毒會給經濟復甦留下多少影響尚無定論。

●商家的說法

美國企業對變種病例的反應也不一致。

西南航空、Airbnb和迪士尼等旅遊和休閒業者表示，新冠病毒感染率的增加正在傷害業務。TJ Maxx、Marshalls和HomeGoods的老闆TJX在財報中表示，7月最後一周和8月前2周銷售開始放緩，主受變種病毒的影響。

D.A. Davidson零售分析師貝克(Michael Baker)說，如果擔心Delta變種病毒，該做的第一件事就是停止搭機或上餐館。」

這就是為什麼與其他經濟領域相比，新冠確診病例捲土重來對酒店和休閒的影響會更嚴重的原因。

但其他主要零售商對今年底前的銷售額仍持謹慎樂觀態度。

大型超市巨頭沃爾瑪和目標百貨(Target)表示，近幾個月來購物者一直在重回店面，並囤積返校用品、服裝、美容、食品和其他必需品。

目標百貨CEO康奈爾(Brian Cornell)在與分析師的電話會議上表示，客戶「已經從過去一年由數位銷售帶動的趨勢中逐步現身，現在成群結隊地湧進商店。」

他說，「消費者仍具有巨大的韌性。我認為客流量就說明了這一點，因為顧客持續流入我們的店面。」

該公司主管表示，到目前為止，Delta變種病毒尚未改變客戶行為，但該公司正在仔細監控其影響。

梅西百貨(Macy's)和科爾(Kohl's)也報告指出在家工作數月後，客戶開始更新其衣櫥。但科爾高管表示，變種病毒對消費者的影響無法預測。

該公司財務長蒂姆(Jill Timm)說：「在展望下半年的Delta變種病毒動態時，不確定性增加了。」「它會對消費者信心有什麼影響？」