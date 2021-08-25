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殖利率回升 股指再創高

財經新聞組／綜合報導
隨著10年期美國國債殖利率攀升，美股小幅走高，得益於銀行股和重新開放類股。(美聯社)
隨著10年期美國國債殖利率攀升，美股小幅走高，得益於銀行股和重新開放類股。(美聯社)

隨著10年期美國國債殖利率攀升，美股小幅走高，得益於銀行股和重新開放類股。

道瓊工業平均指數上漲39.24點或0.11%至3萬5405.50點。史坦普500指數上漲9.96點或0.22%，續創4496.19點收盤新高。那斯達克綜合指數上漲22.06點或0.15%至1萬5041.86點，同樣創下收盤新高。

指標10年期美國國債殖利率升至1.344%，觸及本月初最高1.364%之後的最高水平。推動摩根大通和富國銀行上漲2%，Zions、Regions Financial和Fifth Third等區域性銀行也上漲2%。

旅遊和休閒股也走高。航空公司和郵輪公司普遍上揚約1%。賭場股Penn National Gaming和Caesars Entertainment分別上漲8.66%和4.09%；米高梅度假村上漲2.98%。

晶片製造商也走高，《華爾街日報》報導指西部數據(Western Digital)正與日本Kioxia Holdings進行談判後，西部數據上漲7.8%。在能源部表示其新型超級電腦將採用輝達(Nvidia)的運算平台後，輝達股價上漲1.93%。美光科技也上漲2.86%。

跡象顯示delta變種病毒病例可能達到頂峰，也提振了股市。Fundstrat分析師李湯姆(Tom Lee)在給客戶的報告中表示，最糟糕的情況可能已經過去，理由是佛州和德州的陽性比率下降。

他說，「股市一直在震盪，觀點的廣泛差異代表了投資人不容易形成共識。但目前的核心情況仍然是正在進一步轉向挑戰風險，看好年底前『一切都會反彈』。」「過去幾天的數據已有所改善，最顯著的是許多州的新冠病例達到頂峰。」

嬌生公司表示，其新冠疫苗加強劑在早期臨床試驗中顯示出令人鼓舞的結果，病毒抗體顯著增加。即使如此，該股還是小幅下跌。

達美航空表示，將提高未接種疫苗員工的健保費，以支付更高的新冠疫情成本。該公司擁有約7萬5000名員工，其中約75%已全面接種疫苗。高盛於24日要求進入辦公室的員工全面接種。達美航空和高盛分別上漲1.9%和1.12%。

富國銀行證券股票策略主管哈維(Christopher Harvey)也看好前景，將史指年終目標調升至4825點，較現價高出7.5%。他的論點是依據從8月延續年底前的力道。

他在報告中指出，「過去31年史指在前8個月的回報率超過10%的例子有9次；而在接下來4個月中，史指平均水平再上升8.4%，從未產生負回報。」

在公布強勁的財報業績後，Dick’s Sporting Goods飆升13.37%並創下歷史新高。

備受期待的傑克遜霍爾研討會將於26日開始，屆時Fed官員可能會提供有關縮減貨幣寬鬆計畫的最新消息。隨著疫情對經濟造成嚴重破壞，Fed每月至少購買1200億元的債券，以抑制長期利率並啟動經濟成長。

主席鮑爾定27日發表講話。

Ally Invest首席投資策略師貝爾(Lindsey Bell)表示：「令人擔憂的是，縮表的談話會令人擔憂，但如果通膨繼續升溫且經濟數據繼續喜憂參半，那麼縮表的時間可能會延後。」「Fed不太可能對尚未做好準備的經濟強行縮表，而且隨著Delta變種病毒的興起，前景變得越來越不確定。」

她補充說，決定因素可能是9月3日發布的8月就業報告，因為過去一個月隨著delta變種病毒的傳播，新冠確診病例激增。

殖利率 變種病毒 疫苗

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