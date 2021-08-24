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庫克接CEO那天 1000元買蘋果股票 現在值多少錢？

編譯黃淑玲／綜合外電
蘋果執行長庫克。(路透)
蘋果執行長庫克。(路透)

10年前庫克接任蘋果Apple）執行長那天，8月24日，你投資1000美元買蘋果股票的話，現在會是多少錢？根據財經網站CNBC的計算，答案是：1萬2970.28美元。也就是，庫克掌管蘋果十年，蘋果股票報酬率近1200%。

同期間，如果投資標普500指數，報酬率365.9%，你的1000美元投資，現在增值為4659美元。

庫克領導蘋果10年，讓這位科技巨人進一步成為全球最大的上市公司。公司市值由3,644億美元成長到2.45兆美元，2018年是首家市值打破1兆美元的美國企業，兩年多一點點時間，再破2兆美元。

CNBC指出，庫克做執行長的第一個10年，沒有發表太多新的硬體產品，最重要的兩項應該是2015年的Apple Watch與2016年的Air Pods，其他就是每年推新版本的iPhone，還有iPad、Mac更新。

他的重點做法是利用龐大的忠誠用戶基礎，開創可源源不斷的營收，推動各種訂用服務，像是Apple Music、iCloud、Apple News+、Apple TV+等等。

以Apple TV+為例，2011年會計年度初推時，營收29.5億美元，2020會計年度，營收大增至537.7億美元。

Apple 蘋果 庫克

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