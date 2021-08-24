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美疫源調查報告 中國是否為源頭恐無明確解答

疫苗行情持續 史指那指創高

財經新聞組／綜合報導
在美國監管機構全面批准輝瑞-BioNTech的新冠肺炎疫苗後，美股繼續全面走高。美聯社
在美國監管機構全面批准輝瑞-BioNTech的新冠肺炎疫苗後，美股繼續全面走高。美聯社

美國監管機構全面批准輝瑞-BioNTech的新冠肺炎疫苗後，美股繼續全面走高。

道瓊工業平均指數上漲30.55點或0.99%至3萬5366.26點。史坦普500指數上漲6.7點或0.15%至4486.23點，再創新高。那斯達克綜合指數上漲77.15點或0.52%至1萬5019.8點，創下歷史新高並首次突破1萬5000點。

中國股市領漲那指，因為投資人對中國監管前景越來越清晰，買進近日大跌的股票。拼多多上漲22.25%，騰訊音樂娛樂和滴滴出行漲逾12%，京東上漲14.44%，百度也上漲8.63%。

Harris Financial Group執行合夥人考克斯(Jamie Cox)表示：「在幾家投行重申買進評級後，中國科技股持續出現逢低買入，但政府對該行業的進一步打擊是否會帶來更多痛苦尚無定論。」

美國證券交易委員會(SEC)表示，它打算要求在美國掛牌的中國企業向投資人披露政治和監管風險，這是在最近對有意IPO的公司施加要求的延伸。根據《彭博》的報導，企業最快可能在明年就開始在其年報中披露資訊。

疫苗製造商股價回落。輝瑞和BioNTech分別下跌3.08%和3.64%。Moderna下跌4.12%，23日因輝瑞收購消息而飆升180%的Trillium Therapeutics也小幅下跌0.81%。

旅遊股延續漲勢，幾家航空公司和郵輪股上漲3%至5%不等。賭場業者拉斯維加斯金沙和永利度假村都上漲逾7%。澳門因新冠病例狀況有所改善而放寬旅遊限制，中國廣東省是賭博之都的主要遊客來源。

考克斯說：「市場似乎認為，最新的疫情病例爆發已經達到頂峰，這是件好事。」「雖然一些機場數據顯示客流量所增加，但delta變種病毒趨勢的任何變化都可能會使數據迅速回升。」

百思買上漲8.36%，這家電子零售商第2季營收和獲利均超過預期。

第2季財報季即將結束，超過90%的史指企業已公布業績。Refinitiv數據顯示，史指獲利有望同比增加94.7%。

投資人等待本周稍後的傑克遜霍爾研討會，市場相對平靜。然而，散戶炒作股仍舊飆升，GameStop上漲27.53%，AMC上漲20.34%。

投資人關注本周稍後在懷俄明州傑克遜霍爾舉行的聯準會(Fed)年度央行活動，重點關注各行長是否會詳細說明縮減貨幣寬鬆的計畫。Fed已開始討論在今年年底前縮減每月1200億元的債券購買計畫。

峰會將在26日舉行，Fed主席鮑爾(Jerome Powell)將於27日發表講話。

Oanda資深市場分析師莫亞(Edward Moya)表示：「Fed可能會在9月或11月宣布縮表，但這可能是個緩慢的縮減，也不會對升息做出承諾。」

中國 投資 美國

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