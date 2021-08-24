庫克掌舵蘋果帝國10周年 公司市值翻6倍明年有望破3兆

庫克擔任蘋果執行長在24日屆滿十周年。路透

24日是蘋果 公司執行長庫克 上任十周年的日子。在他掌舵十年間，蘋果市值成長約600%，達到近2.5兆美元，年營收也增逾一倍，這份亮眼成績單足以證明庫克有能力領導已故創辦人喬布斯一手打造的蘋果帝國，並在迎來個人擔任蘋果執行長第2個十年之際，以此基礎繼往開來。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，當庫克接任蘋果執行長時，這是一個與其他企業不同的公司轉型。他走出喬布斯的陰影，執掌全球最大科技公司之一，面臨著公司未來是否能更成功的不確定性，但十年來，庫克領導的蘋果是全球最有價值的公司，且仍是最具影響力公司之一。全球有超過10億人使用蘋果設備，數千萬開發商在該公司軟體平台建立業務。

若喬布斯以能夠創造開創性設備來重新定義消費者科技體驗而聞名，庫克則以擴展蘋果生態系統而聞名。庫克建構了一套訂閱服務系統與其他硬體產品，來支援喬布斯推出的核心iPhone 業務。

蘋果在庫克領導下已從一家高端設備製造商，變成一家規模龐大、業務多元化的公司，業務範圍從支付服務到獲得奧斯卡提名的影視製片廠，並收購一百多家公司，包括2016年斥資30億美元收購Beats和2019年斥資10億美元收購英特爾智慧手機數據晶片團隊。

在蘋果公司內部，庫克繼承了一種以無情要求著稱的企業文化，他現在管理的員工更加關注社會議題。庫克本人在2014年也成為首批公開宣布出櫃的美企執行長之一，並一直參與LGBTQ+權益倡導活動。

雖然庫克沒有推出像iPhone一樣成功的顛覆性產品，但他找到讓公司維持成長的方法。

FBB Capital Partners研究主管貝利在談到蘋果從喬布斯時代過渡至庫克時代時表示，這可能是企業史上最成功的交接。

貝利說：「坦白說，蘋果需要一位啦啦隊長和一位政治家，而非一個每件事都要管、壓力過大的創辦人。這是在維護一個帝國。」