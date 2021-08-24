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大宗商品出口商叫苦：高運費衝擊獲利

編譯季晶晶／綜合外電
航運運費高漲，衝擊大宗商品出口商的獲利能力。示意圖。路透
航運運費高漲，衝擊大宗商品出口商的獲利能力。示意圖。路透

新冠疫情引發的全球航運中斷問題正衝擊大宗商品出口商的獲利能力，中國以外全球最大氧化鋁供應商Alumina，是最近一家表示運費成本高漲正削弱其利潤的公司。

總部在墨爾本的Alumina周二表示，鋁原料的平均實現價格在上半年上漲到每噸290美元，比去年同期攀升9%，但估計運費上漲導致利潤下降約每噸16美元。 Alumina和美國鋁業（Alcoa）分別持有合資企業Alcoa World Alumina & Chemicals（AWAC）的40%和60%的股份。

AWAC主要出貨到中國，那裡對氧化鋁的需求超過世界其他地區的總和，但疫情爆發影響中國港口的營運，形成瓶頸，全球第三繁忙的貨櫃港口寧波舟山港本月部分關閉，進一步加劇附近其他港口的堵塞情況。

根據波羅的海交易所數據，用來載送氧化鋁的輕便型散貨船，運費在過去一年上漲至逾3倍。Alumina說，原因包括港口船隻排隊、疫情影響船員、貨櫃嚴重短缺和高油價等等。

該公司表示：「航運市場效率低下的主因是疫情，回歸完全理性的市場也將取決於解決疫情導致航運中斷的方案。」

疫情 中國 利潤

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