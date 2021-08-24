大宗商品出口商叫苦：高運費衝擊獲利

航運運費高漲，衝擊大宗商品出口商的獲利能力。示意圖。路透

新冠疫情 引發的全球航運中斷問題正衝擊大宗商品出口商的獲利能力，中國 以外全球最大氧化鋁供應商Alumina，是最近一家表示運費成本高漲正削弱其利潤 的公司。

總部在墨爾本的Alumina周二表示，鋁原料的平均實現價格在上半年上漲到每噸290美元，比去年同期攀升9%，但估計運費上漲導致利潤下降約每噸16美元。 Alumina和美國鋁業（Alcoa）分別持有合資企業Alcoa World Alumina & Chemicals（AWAC）的40%和60%的股份。

AWAC主要出貨到中國，那裡對氧化鋁的需求超過世界其他地區的總和，但疫情爆發影響中國港口的營運，形成瓶頸，全球第三繁忙的貨櫃港口寧波舟山港本月部分關閉，進一步加劇附近其他港口的堵塞情況。

根據波羅的海交易所數據，用來載送氧化鋁的輕便型散貨船，運費在過去一年上漲至逾3倍。Alumina說，原因包括港口船隻排隊、疫情影響船員、貨櫃嚴重短缺和高油價等等。

該公司表示：「航運市場效率低下的主因是疫情，回歸完全理性的市場也將取決於解決疫情導致航運中斷的方案。」