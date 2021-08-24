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美疫源調查報告 中國是否為源頭恐無明確解答

大馬疫情衝擊 晶片荒將加劇

編譯季晶晶／綜合外電
受馬來西亞疫情衝擊，困擾車廠的晶片荒勢將加劇。圖為福特車廠員工正組裝散熱器。美聯社
受馬來西亞疫情衝擊，困擾車廠的晶片荒勢將加劇。圖為福特車廠員工正組裝散熱器。美聯社

馬來西亞的新冠肺炎確診病例數，有可能加劇已困擾車廠數月之久的半導體和其他零組件短缺問題。

以往，大馬對科技供應鏈的重要性不如台灣、南韓或日本。但近年來，這個東南亞國家崛起成為晶片測試和封裝的重要中心，英飛凌（Infineon）、恩智浦半導體（NXP Semiconductors）和意法半導體（STMicroelectronics）等都在該國設廠。

如今大馬疫情急劇升溫，危及解除封鎖和恢復滿載生產的計畫。單日新增病例的7天平均值已經超過2萬，遠高於6月底時的略高於5,000。

福特汽車上周表示，由於「大馬的疫情導致半導體相閞零部件短缺」，將暫停美國一家組裝廠生產廣受歡迎的F-150皮卡。

大馬疫情很不穩定。根據非正式指引，如果有超過3名工人感染病毒，相關工廠必須徹底關閉兩周，進行消毒。Delta新冠變種病毒傳染性高，很難阻絕。

Kenanga投資銀行的半導體分析師Samuel Tan表示：「這對英飛凌和其他擁有數千名員工的工廠可能很具破壞性。」 

當地公司正通過交易所通報此類關廠事件。意法半導體和英飛凌，兩家重要的車廠供應商，都不得不關閉設施。

根據Susquehanna金融集團的研究，這可能加劇半導體短缺情況。晶片交貨期7月比上月增加逾8天，拉長到20.2周。這已經是該公司自2017年開始追蹤踪數據以來最長的等待時間。

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