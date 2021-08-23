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美線上支付巨擘PayPal 在英國推加密幣服務

編譯陳律安／綜合外電
PayPal本周起，將開放英國用戶買賣和持有加密貨幣，為該平台首度在美國本土市場以外推出這項服務。（路透）
PayPal本周起，將開放英國用戶買賣和持有加密貨幣，為該平台首度在美國本土市場以外推出這項服務。（路透）

美國線上支付巨擘PayPal本周起，將開放英國用戶買賣和持有加密貨幣，為該平台首度在美國本土市場以外推出這項服務，目標是讓民眾更輕易地投入加密貨幣市場，並擴大加密貨幣在日常生活的應用，成為最新一個擴大接納加密貨幣的主流平台。

PayPal這項新的加密貨幣服務，允許顧客能以最低1英鎊的資金，交易並持有比特幣、比特幣現金、乙太幣及萊特幣等加密貨幣，用戶也可追蹤加密貨幣的即時走勢，和學習加密貨幣的相關知識。

PayPal去年10月已在美國推出這項服務。PayPal區塊鏈、加密幣及數位貨幣部門總經理達龐奇說：「這項服務在美國的表現亮眼，我們期待這項服務在英國也能有出色表現。」

這項英國版的加密貨幣服務類似於美國版，同樣由數位貨幣公司Paxos促成在英國買賣加密貨幣的功能。PayPal表示，已經與英國監管當局討論推出這項服務。

CNBC記者在截稿前則無法取得英國金融行為管理局（FCA）發言人的回應。

PayPal在英國推出的加密貨幣功能，類似英國金融科技業者Revolut的產品，例如用戶不能把帳戶裡的加密貨幣轉移至該應用程式（App）之外。

這也顯示，PayPal希望把握住數位支付的新商機，希望進軍這項新的資產類別後，能鼓勵全球使用虛擬貨幣，也讓自家支付網路準備好迎接新的數位貨幣。

PayPal說，進軍加密貨幣業務是要讓人更能輕易地參與加密貨幣市場。PayPal執行長舒爾曼認為，加密貨幣可望提高金融體系的效率，並提高其包容性。

舒爾曼希望把PayPal打造成支付的「超級App」，集訊息傳遞、儲蓄帳戶、帳單繳納、轉帳、購物等功能於一身，預計在今年稍晚推出，而推動加密貨幣服務是這項計畫的一環。

PayPal加入眾多大型金融公司的行列，進軍加密幣這個大致未受管制的產業。儘管加密貨幣面臨價格波動、消費者保護、洗錢活動等疑慮，但萬事達卡（Mastercard）、美國電動車大廠特斯拉、社群媒體臉書等業者，近來對加密貨幣已更有興趣。

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