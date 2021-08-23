中國下半年至明年 外貿情勢嚴峻

受疫情等因素影響，中國經濟增長放緩，下半年和明年中國外貿形勢嚴峻。圖為北京一商場入口的體溫檢測點。Getty Images

中國商務部 部長王文濤23日表示，考慮到訂單回流和明年面臨高基期等因素，下半年和明年中國外貿情勢都很嚴峻。中國商務部副部長王受文則重申，中國正在積極考慮加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）的工作。

王文濤23日在中國國新辦記者會上指出，今年7月以來中國外貿保持快速增長，但隨著其他地區疫情減緩，有些訂單可能轉出去，加上防疫物資出口回落等因素，下半年增長逐步放緩，「明年可能形勢很嚴峻」。他還指出，中國在宏觀政策上加強跨周期調節，使經濟波動幅度能夠在合理區間，防止大起大落對經濟增長、市場主體的傷害，因此下半年，主要針對跨周期的調節，使外貿保持在合理區間。具體來說是穩增長、促創新、保暢通、擴合作4個方面。

王文濤說，穩增長，主要是穩主體、穩訂單。現在中國還面臨一些困難，比如，運力的影響和運費的高漲，大宗商品、原物料的上漲，還有人民幣匯率 升值的壓力，勞動力成本的提高，這些是中國外貿企業碰到的「四難」，特別是中小企業更困難，因此，要採取一系列措施穩住市場主體、穩住訂單。

此外，促創新，除傳統外貿，現在還力推外貿新型態、新模式發展，比如跨境電商。保暢通，保證中國的外貿產業鏈、供應鏈暢通；以及擴合作，深化國際經貿合作。