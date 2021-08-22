PayPal在英國推加密幣服務 供用戶買賣和持有

PayPal在英國推出加密貨幣服務，本周起開放英國用戶買賣和持有加密幣。（路透）

美國 線上支付平台PayPal在英國 推出加密貨幣 服務，本周起開放英國用戶買賣和持有加密幣，為該平台首度在美國本土市場以外推出這項服務。PayPal去年10月已在美國推出這項服務。

PayPal區塊鏈、加密幣及數位貨幣部門總經理達龐奇說：「這項服務在美國取得亮麗的成績，我們期待這項服務在英國同樣能有出色的表現。」

PayPal這項新服務，允許顧客能用最低1英鎊資金買賣並持有比特幣、比特幣現金、乙太幣及萊特幣。用戶也可追蹤加密貨幣的即時走勢，和找到加密幣市場中具有教育意義的內容。

PayPal的英國版加密幣服務比照美版產品，仰賴紐約數位貨幣公司Paxos，幫助英國用戶買賣和持有加密幣。PayPal表示，已與英國監管機構洽談推出這項服務。英國金融行為管理局（FCA）尚未對此發表看法。

PayPal的英版加密幣服務，類似英國金融科技業者Revolut推出的產品。例如，PayPal用戶不能把帳戶裡的加密幣轉移至該應用程式（App）之外。Revolut近來開始測試一項新功能，允許用戶把比特幣提領至個人帳戶。

PayPal表示，開拓比特幣業務是要讓人參與市場更方便。達龐奇說：「加密幣已問世很長一段時間，但你必須做一點功課才能進場。像我們這樣的平台是非常好的入門管道。」