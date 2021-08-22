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傑克森洞會議將登場 投資人備戰動盪一周

編譯陳家齊／綜合外電
Fed主席鮑爾。(美聯社)
Fed主席鮑爾。(美聯社)

美國聯準會（Fed）舉辦的傑克森洞全球央行年會將於本周登場，特別是Fed主席鮑爾將在27日發表演說，但在新冠疫情烏雲罩頂、供應鏈瓶頸未解之際，投資人正備戰未來一周可能出現的市場動盪。

傑克森洞會議將在26-28日召開，今年主題為「不均衡經濟下的總體經濟政策」，且今年的會議還沒召開，就已先蒙上Delta變種病毒夏季大流行的陰影。Fed上周五緊急宣布今年的會議改成網路舉行，完整議程預定美東時間26日晚10時於堪薩斯聯準銀行網站公布。

路透指出，備受矚目的鮑爾演講，將在美東時間27日上午10時發表，預料他將更明確地說明Fed可能如何調整目前每月收購1,200億美元資產的量化寬鬆（QE）計畫。鮑爾去年就曾在傑克森洞會議時，宣布新的貨幣政策架構。

Pictet財富管理公司經濟師學家科斯特格說：「最近的Fed會議紀錄訊息非常模糊，若能看到鮑爾與其他Fed官員的看法，可以填補許多空白。」

彭博訪調的經濟學家預期，Fed將在傑克森洞會議或9月下旬的利率決策會議，釋出縮減購債何時開始的訊號，美國銀行上周把聯準會開始減債的預估時間點從明年1月提前到今年11月。

然而，市場對於疫後經濟復甦的看法已出現許多雜音，尤其是Delta變種病毒在美國與亞太地區掀起大流行，重創供應鏈。

美國銀行訪調的基金管理人也表示，已把手上的現金比重提高到2020年10月以來最高，並把資金轉投入健保、公用事業等防禦性類股。先前大幅投入股市的散戶看似也開始退潮。美國網路散戶愛用、一度把GameSpot等「迷因股」炒上天價的券商羅賓漢（Robinhood）上周表示，客戶在未來幾個月內可能將減少交易。

Verdence資本諮詢公司投資策略師霍能曼說：「我們經歷了一波狂歡性的漲勢，所有資產類型，所有股票都一直上漲。但現在，你必須開始選股。」

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