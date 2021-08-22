我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

阿富汗婦女身懷六甲 搭美軍運輸機產女

美專家：賀錦麗正走進一個馬蜂窩

比特幣擺脫數月頹勢 衝關5萬美元

編譯鍾詠翔／綜合外電
比特幣。(路透)
比特幣。(路透)

比特幣近來扭轉頹勢，突破47,000美元等阻力區後繼續上攻，22日盤中小漲0.8%至49,011.90美元，進逼50,000美元大關。專家認為，比特幣的下一個阻力區是50,000美元關卡，若能突破，有望朝55,000美元邁進。

比特幣價格追蹤網站CoinDesk的數據顯示，比特幣在21日盤中漲破49,000美元，為5月來首見，22日一度漲至49,237.15美元，為5月16日以來最高。比特幣這波漲勢克服諸多已突破技術阻礙，並突破200日移動平均線。

加密貨幣交易所CEX.IO執行董事阿尼西莫夫表示，目前比特幣的下一個阻力區是50,000美元區間，若更多買家進場，帶動比特幣漲破50,000美元，可能會引發一波買盤，將價格推向中期目標價55,000美元。

比特幣在4月中旬漲到逼近65,000美元的歷史高峰後暴跌，好幾周都在30,000-40,000美元的區間徘徊，之後碎步走高。由於比特幣獲瓊斯、朱肯米勒等華爾街老手力挺，並獲許多機構採用，過去一年來價格大幅走高。Chainalysis的數據顯示，評估加密貨幣獲採用情況的全球加密貨幣採用指數，過去12個月來約暴增881%。

比特幣 貨幣 華爾街

上一則

螞蟻集團回應落馬官員入股傳聞 稱謠言

延伸閱讀

德州夫妻染疫亡…42歲媽媽臨終遺願：4子女快打疫苗

德州夫妻染疫亡…42歲媽媽臨終遺願：4子女快打疫苗
德州夫妻染疫雙亡 媽咪遺願：4個小孩快打疫苗

德州夫妻染疫雙亡 媽咪遺願：4個小孩快打疫苗
NBA／老闆的背號能穿？黃蜂菜鳥選23號 先照會喬丹

NBA／老闆的背號能穿？黃蜂菜鳥選23號 先照會喬丹
加密幣總市值重返2兆美元 比特幣和其他虛擬幣續有斬獲

加密幣總市值重返2兆美元 比特幣和其他虛擬幣續有斬獲

熱門新聞

6月9日時，密德湖（Lake Mead）水位就已經明顯比平常下降很多，後來情況一直惡化。 （路透）

美最大的水庫鬧旱 供水拉警報 台積電設廠受注目

2021-08-17 20:51
不斷增強的電力需求、基礎設施不足的痛苦，加上全球天然氣價格飆升，導致世界上最不受歡迎的商品燃煤價格在今年大漲106%。路透

這個世界上最不受歡迎的商品 今年以來為何飆漲逾倍

2021-08-19 19:41
對通膨的評估，關係整體經濟未來發展。（路透）

通膨若非過渡性 問題大了

2021-08-15 02:02
對許多美國人來說，疫苗接種是個敏感且泛政治化的議題，問人是否接種疫苗可能很尷尬。圖為康乃狄克州哈特福德市居民日前在醫院接種疫苗。(Getty Images)

問同事是否打疫苗 5招免尷尬

2021-08-16 09:19
台積電躋身大陸「胡潤世界500強」榜單全球第十大企業之列。聯合報系資料照片

胡潤世界500強企業出爐 台積電擠進前十 冠軍是它

2021-08-20 05:28
萬事達卡（Mastercard）宣布，將逐步淘汰磁條卡。路透

非接觸式支付興起 萬事達卡宣布將逐步淘汰磁條卡

2021-08-18 09:00

超人氣

更多 >
洛杉磯一口福餃子館華人兄妹認罪 補稅200萬判刑數年

洛杉磯一口福餃子館華人兄妹認罪 補稅200萬判刑數年
紐約部分地區進入緊急狀態 市戶外用餐明日全停

紐約部分地區進入緊急狀態 市戶外用餐明日全停
美軍變奶爸 大兵哄阿富汗嬰兒「面露慈笑」暖哭全網

美軍變奶爸 大兵哄阿富汗嬰兒「面露慈笑」暖哭全網
亨利颶風持續增強 直撲新英格蘭 將在長島登陸

亨利颶風持續增強 直撲新英格蘭 將在長島登陸
兒子是首位在阿富汗遇害美軍 父親看結局：心碎又丟臉

兒子是首位在阿富汗遇害美軍 父親看結局：心碎又丟臉