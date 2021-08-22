比特幣擺脫數月頹勢 衝關5萬美元

比特幣。(路透)

比特幣 近來扭轉頹勢，突破47,000美元等阻力區後繼續上攻，22日盤中小漲0.8%至49,011.90美元，進逼50,000美元大關。專家認為，比特幣的下一個阻力區是50,000美元關卡，若能突破，有望朝55,000美元邁進。

比特幣價格追蹤網站CoinDesk的數據顯示，比特幣在21日盤中漲破49,000美元，為5月來首見，22日一度漲至49,237.15美元，為5月16日以來最高。比特幣這波漲勢克服諸多已突破技術阻礙，並突破200日移動平均線。

加密貨幣 交易所CEX.IO執行董事阿尼西莫夫表示，目前比特幣的下一個阻力區是50,000美元區間，若更多買家進場，帶動比特幣漲破50,000美元，可能會引發一波買盤，將價格推向中期目標價55,000美元。

比特幣在4月中旬漲到逼近65,000美元的歷史高峰後暴跌，好幾周都在30,000-40,000美元的區間徘徊，之後碎步走高。由於比特幣獲瓊斯、朱肯米勒等華爾街 老手力挺，並獲許多機構採用，過去一年來價格大幅走高。Chainalysis的數據顯示，評估加密貨幣獲採用情況的全球加密貨幣採用指數，過去12個月來約暴增881%。