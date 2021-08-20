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道指升225點 但全周仍收跌

財經新聞組／綜合報導
科技股20日走高，為股指提供支撐。微軟、思科和Salesforce是道指中最大贏家。圖為微軟紐約辦公室資料圖片。(美聯社)
科技股20日走高，為股指提供支撐。微軟、思科和Salesforce是道指中最大贏家。圖為微軟紐約辦公室資料圖片。(美聯社)

美股反彈，但由於擔心聯準會(Fed)會縮減寬鬆政策，本周全面下跌。

道瓊工業平均指數上漲225.96點或0.65%至3萬5120.08點。史坦普500指數上漲35.87點或0.81%至4441.67點。以科技股為主的那斯達克綜合指數上漲172.87點或1.19%至1萬4714.66點。

三大股指本周收低。史指下跌0.6%，而道指下跌1.1%，那指下跌0.7%。

科技股20日走高，為股指提供支撐。微軟、思科和Salesforce是道指中最大贏家，因為投資人擔心經濟復甦放緩而搶購科技股。晶片股上漲，輝達(Nvidia)領漲那指。

在馬斯克主持人工智慧日之後，特斯拉股價小幅走高，該公司在大會上推出一種新的客製晶片並計畫生產人形機器人。由於投資人擔心其主要市場中國成長趨緩，該股本周下跌超過5%。

WTI原油本周下跌逾9%，能源股也隨之下跌。Diamondback Energy和Valero Energy本周分別下跌約10%和9%。

本周公布的Fed 7月會議紀錄顯示，Fed願意在今年起減少每月資產購買。投資人本周拋售股票和大宗商品並買進債券，因為擔心Fed的舉措可能會顛覆已經受到delta變種病毒壓力的全球經濟。

巴克萊股票策略師在報告中表示：「隨著Fed逐漸縮減寬鬆，而delta變種病毒不斷蔓延，關注流動性和政策的市場主流將過渡到循環中期市場，代表可能會出現更多波動。」「因此，市場可能會變得更加謹慎，因為在季節性和技術面不利時，對經濟成長達到峰值、Delta變種病毒和政策錯誤的擔憂可能會成為利空因素。」

Fed官員下周將在懷俄明州傑克遜霍爾舉行年會。市場參與者將等待「縮表談話」的見解，因為許多Fed行長的目標是擺脫寬鬆政策。

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