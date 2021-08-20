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明知美股因疫情復發岌岌可危 投資人「這原因」難斷捨

編譯劉忠勇／綜合報導
沒有更好投資選擇的情況，要美股投資人回頭很難。（路透）
沒有更好投資選擇的情況，要美股投資人回頭很難。（路透）

隨Delta變種病毒疫情蔓延，全球經濟復甦勢必遭到打壓，美股投資人漸漸認為，屢創新高的美國股市已岌岌可危，只是在沒有更好投資標的的情況下，投資人仍依依不捨。

美股標普500指數周三出現一個月來最大跌幅，周四小幅拉回。歐、亞股周四也都收跌。

受到疫情再度蔓延的影響，最近幾周經濟復甦步調開始疲乏，調查顯示美國各地區企業成長走疲，而消費者信心也開始轉差。美國零售銷售下滑甚於預期，更令投資人感到不安。中國大陸經濟數據轉弱，更是雪上加霜。

金融時報指出，以上種種變化，再加上聯準會（Fed）決策官員開始準備在接下來幾個月減碼緊急刺激措施，基金經理人不禁質疑，已高高在上的美股還能有幾分上漲的能耐。

選擇權交易反映投資人轉趨保守的看法，交易員周四轉向提防股價下跌的衍生性商品。從美國投資公司協會（ICI ）統計來看，投資人連續兩周增加擺在政府貨幣市場的部位，即增持現金。

聯博資產管理（AllianceBernstein）基金經理人 Jim Tierney 接受金融時報訪問時說：「一年內漲了這麼多，本益比這麼高，不免會開始緊張，於是就傾向先撤資金再說。」

鑒於Delta病毒導致疫情加劇，高盛周三將美國第3季經濟成長率下修近半，由9%下修為5.5%，全年經濟成長率也因此下修0.4個百分點至6%。

高盛經濟研究員說：「Delta變種病毒對經濟成長和通膨的衝擊略比預期嚴重。花在用餐、旅行以及其他若干服務的開銷8月可能下滑，但我們認為這種情況輕微且短暫。」

巴克萊美國經濟研究員 Jonathan Millar 說：「新冠肺炎風險又起，這的確是個不利的風險。疫情也重回Fed的關注範圍，會議紀錄的措詞讓他們還有暫不推動減碼寬鬆的餘裕。」

全球金融市場的重要支柱、 美國公債殖利率本月呈現拉鋸，但這幾天已跌到六個月來最低，這凸顯在經濟前景不明之際，市場對避險證券的需求不斷。

麥格理資產管理全球證券主管 John Leonard 說：「論點在於，我們都知道這場盛宴勢必會在某個時點告一段落，但還不是離場的時候，因為其他投資選擇都不討喜。」

投資 美國 疫情

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