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市場憂慮不絕 史指勉力持平

財經新聞組／綜合報導
即使憂聯準會(Fed)取消寬鬆措施，史坦普500指數仍勉力收高。包括微軟和Netflix在內的科技股收高，為股指提供重要支撐。(美聯社)
即使憂聯準會(Fed)取消寬鬆措施，史坦普500指數仍勉力收高。包括微軟和Netflix在內的科技股收高，為股指提供重要支撐。(美聯社)

即使憂聯準會(Fed)取消寬鬆措施，史坦普500指數仍勉力收高。

史指收盤微升5.53點或0.13%至4405.80點。那斯達克綜合指數上漲15.87點或0.11%至1萬4541.79點。道瓊工業平均指數下跌66.57點或0.19%至3萬4894.12點。

史指中止連2交易日下跌，而道指則是連續第3個交易日下跌。Fed的7月會議紀錄顯示，Fed已開始考慮在年底前縮減每月1200億元的債券購買規模。

National Securities首席市場策略師霍根(Art Hogan)表示：「最近的市場焦慮似乎來自投資人尋找獲利了結的藉口，以及經濟重新開放的漫漫長路，還有新的新冠變種病毒正在興起。」

包括微軟和Netflix在內的科技股收高，為股指提供重要支撐。

由於顯示卡銷售強勁，晶片巨頭輝達(Nvidia)上季獲利和營收超過華爾街預期， 股價上漲3.98%。

創新投資人伍德(Cathie Wood)表示，「我不認為目前股市有泡沫，但我相信許多空頭認為的確如此。」「我們關切的是經濟中正在積聚的通縮力量。」

消費性必需品和醫療保健股等防禦性類股也上漲。寶潔(Procter & Gamble)和默克(Merck)分別上漲1.18%和0.86%。

與此同時，與經濟密切相關的股票領跌。鋼鐵製造商紐柯(Nucor)下跌2.79%。石油公司德文能源(Devon Energy)和西方石油(Occidental Petroleum)分別下跌3.06%和5.8%。礦商Freeport-McMoRan下跌4.31%。通用汽車(GM)下跌3.46%。航空公司和酒店等重新開放類股也收低。

因擔心全球經濟成長將失去Fed的購債支持，WTI原油下跌超過2%至64元左右，銅貨下跌近2%。10年期美國國債殖利率下跌3個基點至1.243%。1個基點等於0.01個百分點。

Robinhood在掛牌上市後發布第一份財報，股價下跌10.26%。該公司警告投資人，其第3季業績可能會受到交易放緩的影響。

該公司在財報中表示：「截至2021年9月30日止的三個月中，預計整體產業的季節性利空和低交易活動將導致營收下降，新開帳戶會較上季大幅減少。」

19日公布的經水據喜憂參半。上周首次申請失業救濟金人數創下疫情來新低34.8萬人，降幅超過前周預期。而衡量地區經濟成長的費城Fed製造業指數仍顯示擴張，但水平低於預期。8月指數為19.4，低於《道瓊》調查經濟學者共識的22。

高盛將本季經濟成長預期從9%調降至5.5%，加劇了負面情緒。該公司還認為今年底前的通膨率會高於預期。

高盛首席經濟學者哈祖斯(Jan Hatzius)在報告中寫道：「事實證明，Delta變種病毒對經濟成長和通膨的影響比預期來得要大一些。」

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