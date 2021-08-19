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疫情與Fed退場政策衝擊 美股早盤開低後跌幅收斂

編譯陳家齊／綜合外電
疫情與聯準會政策意向衝擊投資人信心，美股早盤下挫約0.6%。 路透
疫情與聯準會政策意向衝擊投資人信心，美股早盤下挫約0.6%。 路透

新冠肺炎Delta變種病毒疫情席捲亞太地區，衝擊供應鏈，加上聯準會（Fed）示意可能將縮小對市場注資，歐亞股市今日全面領跌下，美股早盤下挫。

道瓊工業指數開盤沒多久就下跌270點或0.8%，標準普爾500指數下挫0.7%至4,369點，那斯達克綜合指數下挫0.4%至14,467點，但之後跌幅收斂，目前三大指數跌幅約0.2%左右。

聯準會有意削減購買債券的量化寬鬆，瑞訊銀行（Swissquote）分析師歐卡德斯卡雅指出，先前市場是靠聯準會的大量寬鬆資金，在疫情、失業、經濟衰退之際讓股市一再創新高，現在量化寬鬆要收回，就讓市場情緒大受打擊。

投資人憂心需求下滑，油價今日與股市同步走跌，西德州輕原油期貨價格大跌3.2%，跌到每桶63.3美元價位。英國布蘭特輕原油大跌2.9%，跌至每桶66.2美元。鐵礦砂也重挫至8個月新低。

市場下跌之際避險需求上揚，美國公債與美元匯價上漲。追蹤美元兌主要貨幣匯價的美元指數在美股早盤上揚0.28%，漲至93.4，歐元兌美元下挫0.15%至1.169美元價位。美國10年期公債殖利率下挫0.023個百分點，殖利率下跌顯示債券上漲。金價上漲0.37%至每英兩1,791美元。

指數 殖利率 聯準會

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