大仁說財經 | 多重因素，美股修正波可能即將到來

物極必反，美股可能會出現修正走勢。（歐新社）

即使其間出現一些下跌，但史坦普500指數 和道瓊工業指數仍接近歷史高點，那斯達克指數也離創新高紀錄不遠了。今年這大指數的漲幅均在14%至18%之間。

但歷史上股市表現最糟的9月即將到來。之後是10月，在1929年、1987年、2008年以及最近的2018年都曾出現過可怕的崩盤而名揚天下。如果沒注意到，投資 人需要擔心的事情可能還很多。

由於Delta變種病毒 導致的新冠病例激增、對通膨壓力上升以及聯準會(Fed)如何應對的擔憂，以及阿富汗的混亂局勢，都有可能破壞股市的牛市。

這導致人們越來越擔心美股可能很快就會出現所謂的修正期，也就是從近期高點下跌超過10%。自2020年3月新冠疫情封鎖經濟以來，股市從未經歷過修正，而是直接從前一波高點下跌超過20%，形成一個短暫的熊市。

●獲利成長幅度放緩，這對股市來說可能不是好兆頭

然而，很少有人預測到Delta變種病毒將使美國經濟急劇停滯。這主要是由於數百萬美國人已接種疫苗，企業可能不願再次關門。

因此，投資人可能無法從變種病毒導致的任何經濟趨緩而獲得巨大的利益。

Nikko Asset Management首席全球策略師維爾(John Vail)發表報告表示：「消費者和企業已經買了很多個人電腦、網路設備/軟體、汽車、房屋和其他耐久財，不需要再買更多。」

他補充指出，「因此，經濟不會大幅反彈。在這種情況下，最好等待重大修正。」

強勁的企業財報也推升了股指漲勢。但越來越多人認為，在可預見的未來，這可能已經是最好的表現了。

獲利成長可能在第2季達到同比峰值。

獲利可能會繼續增加，但預計今年下半年和2022年的增速將大幅放緩，尤其是如果Fed在今年底前開始削減或縮減購債規模，並可能最快明年就開始升息。

Swissquote資深分析師歐茲卡迪斯卡亞(Ipek Ozkardeskaya)在報告中表示：「經濟指標與股價之間的落差有點不合理，暗示存在大幅下修的可能。」

●不要押注會有像是2020年3月那樣的另一場大崩盤

很少有人預測會再次出現像去年那樣的另一場重大熊市崩盤。

The London Company創始人兼投資長戈達德(Steve Goddard)表示，投資人應該將目光投向動能股和成長型類股之外的選擇。他說：「目前優質價值型個股有很不錯的折價。」

這意味著投資人可能有機會將資金轉移到表現不如科技股的產業。在所謂的FAANG股票以及微軟和特斯拉的強勁帶動下，科技業多年來一直領漲股市，主導了史指走勢。

Hennessy Focus Fund投資組合經理人麥考利(Brian Macauley)說，「我們對今年和過去幾年股市的強勁表現感到驚訝。」

他說：「你會看到科技業盡其所能的領漲一切，但其他各個類股卻相對落後，其間有一個巨大的落差，而我們就深處這個相當活躍的市場環境中。」他表示正在尋找「不熱門」的產業，因其擁有較低的估值，可提供更多的安全和交易。

麥考利表示，他操盤的基金持有的一些首選個股包括無線電信基礎建設商American Tower、家具零售商RH、汽車經銷商CarMax和住宅建築商NVR。