因應黑天鵝事件 這家矽谷公司囤金條 促客戶改付黃金

數據分析公司Palantir正囤積金條，準備因應未來可能發生的黑天鵝事件，並邀請客戶改以黃金支付相關費用。(路透)

由科技億萬富豪提爾（Peter Thiel）創立的數據分析公司Palantir，正在囤積金條，準備因應未來可能發生的黑天鵝事件，並邀請客戶改以黃金支付相關費用。

Palantir 8月迄今總共花費5,070萬美元購買黃金，作為另類投資策略的一環，當中包括新創公司、空白支票 公司，還可能包含比特幣 。Palantir近來買入更多黃金之前，曾說會接受比特幣做為支付工具。

Palantir發言人表示，目前還沒有客戶利用比特幣或黃金付款。Palantir營運長Shyam Sankar接受媒體採訪時說，接受非傳統貨幣「更多是反映一種世界觀」。「必須為未來發生更多黑天鵝事件做好準備。」

巴隆周刊先前報導，Palantir在上季財報的申報文件中，提到購買黃金一事。但媒體不曾報導Palantir接受黃金做為支付方式一事。

Palantir是提爾和現任執行長Alex Karp共同創立，專門生產政府和企業使用的軟體。申報文件顯示，Palantir購買的這批金條，每條有100英兩重（約3公斤），將存放在美國 東北部一處安全地點。Palantir說：「公司可在合理通知的情況下，隨時領出存放在這座設施的黃金。」