我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不讓神學士拿到錢 美凍結阿富汗央行95億資產

臉書打卡有證據 她涉國會暴動 遭起訴將認罪

美西港口又塞船 37艘貨櫃輪排隊苦等進港

編譯葉亭均／綜合外電
美西港口又塞船，長灘港碼頭有大量貨櫃等著被運輸處理。圖為今年4月資料照片。（路透）
美西港口又塞船，長灘港碼頭有大量貨櫃等著被運輸處理。圖為今年4月資料照片。（路透）

美國加州擁擠的港口再度出現貨櫃輪「塞船」情況，因大量進口和國內物流網絡堵塞，衝擊美國最大海運貿易出入口的營運。

華爾街日報報導，根據南加州海事交易所的資料，近日有37艘貨櫃船停泊在洛杉磯和長堤附近港口，是繼2月出現多達40艘船泊船定錨等待進港後，再度出現如此多船隻大排長龍景象。

隨著美國企業忙著為年終購物旺季備貨，這些貨櫃輪上裝載準備運給製造商和零售業者的數十萬個貨櫃。僅兩個月前，這兩大港口泊船定錨的船隻數量已減少至九艘，儘管仍高於正常時的一艘或零艘。這兩大港口合計處理全美逾三分之一的海運進口量。

洛杉磯港和長堤港的主管表示，塞船是因為貨運量激增且新冠病毒疫情導致全球供應鏈無法預測，再加上託運方提前為年終旺季進口拉貨，避免稍後延誤，使得物流問題加劇。

洛杉磯港執行董事塞羅卡（Gene Seroka） 表示，美國進口業者提前進口貨物，因為了解到可能要花上更長時間才能讓貨物進入到他們的系統。

美國西岸塞船，正是全球物流瓶頸之一，眾多港口忙著因應強勁的消費者需求，以及疫情相關衛生和安全措施所導致的勞力和設備短缺。由於疫情因素，今年已二度出現數十艘貨櫃輪在中國大陸港口泊船定錨等待進港的情況。

一些託運方已尋求海運以外的運貨方式。例如愛迪達執行長羅思德在近期財報會議上表示：「這些問題已導致嚴重延誤並增加物流成本，尤其是我們必須多加利用空運。」

南加州港區有鐵路連往芝加哥主要的中西部貨運中心，該港區目前處理的貨物量正創下紀錄。長堤港執行董事柯表示，兩大港口去年合計處理1700萬個20呎標準貨櫃，今年可能再創新高，達1900萬個20呎櫃。

巨量進口正使得南加州倉儲不堪負荷，租金高漲且空間難尋。從港口運載貨櫃的兩大鐵路上月也暫時限制從西岸運往芝加哥的運輸，原因是中西部貨運中心的貨櫃已堆積如山，貨櫃抵達的速度比能夠轉運的速度還快。

貨櫃也堆疊在碼頭，創紀錄的貨櫃量已導致卡車和鐵路運能吃緊。貨櫃航運龍頭馬士基（Maersk）發言人波伊德說，該集團位於洛杉磯的APM碼頭，貨櫃被運往內陸前平均等上九至十天，遠高於疫情前平均的兩到三天。

美西港口又塞船，長灘港外有數十艘船舶等進港。圖為今年4月資料照片。（圖／路透）
美西港口又塞船，長灘港外有數十艘船舶等進港。圖為今年4月資料照片。（圖／路透）

洛杉磯港 美國 加州

上一則

台股死亡交叉 出現窒息量 估計再下探

下一則

美最大的水庫鬧旱 供水拉警報 台積電設廠受注目

延伸閱讀

中國留學生來美潮 機場排隊1公里 機票漲了5倍

中國留學生來美潮 機場排隊1公里 機票漲了5倍
舟山港釀塞港 威脅全球經濟

舟山港釀塞港 威脅全球經濟
洛杉磯海外青年志工 迎新送舊離情依依

洛杉磯海外青年志工 迎新送舊離情依依
全球港口65年來最大危機 疫情下貨輪排隊等卸貨

全球港口65年來最大危機 疫情下貨輪排隊等卸貨

熱門新聞

香港富豪、長和系創辦人李嘉誠。(新浪網)

港股底部近了？李嘉誠加速買回庫藏股

2021-08-10 14:08
莫德納和BioNTech股價續挫，總市值蒸發近600億美元，因投資人對這兩者過高的股價敬而遠之。(路透)

莫德納、BNT股價連2日狂瀉 總市值蒸發600億元

2021-08-11 22:58
對通膨的評估，關係整體經濟未來發展。（路透）

通膨若非過渡性 問題大了

2021-08-15 02:02
「金融巨鱷」索羅斯（George Soros）旗下投資公司上季拋售騰訊、百度等持股。（美聯社）

「金融巨鱷」索羅斯 拋售騰訊和百度 增買亞馬遜

2021-08-14 17:15
長榮航空自19日起，將調漲台灣至美國航線運價，幅度約20%至25%。取材自長榮官網

北美運價再起 長榮、華航調漲2至3成

2021-08-12 09:01
對許多美國人來說，疫苗接種是個敏感且泛政治化的議題，問人是否接種疫苗可能很尷尬。圖為康乃狄克州哈特福德市居民日前在醫院接種疫苗。(Getty Images)

問同事是否打疫苗 5招免尷尬

2021-08-16 09:19

超人氣

更多 >
撤軍阿富汗 拜登：責任我扛 美軍不應重蹈越戰覆轍

撤軍阿富汗 拜登：責任我扛 美軍不應重蹈越戰覆轍
白目伴郎婚禮賀詞「開錯玩笑」伴娘哭了 新娘怒了

白目伴郎婚禮賀詞「開錯玩笑」伴娘哭了 新娘怒了
拜登政府將宣布 完全接種疫苗8個月後 追加打第3劑

拜登政府將宣布 完全接種疫苗8個月後 追加打第3劑
逃離阿富汗 美軍C-17運輸機擠滿640人強行起飛

逃離阿富汗 美軍C-17運輸機擠滿640人強行起飛
神學士奪權後首場記者會：終趕走外國人、會尊重女權

神學士奪權後首場記者會：終趕走外國人、會尊重女權