美西港口又塞船 37艘貨櫃輪排隊苦等進港

美西港口又塞船，長灘港碼頭有大量貨櫃等著被運輸處理。圖為今年4月資料照片。（路透）

美國 南加州 擁擠的港口再度出現貨櫃輪「塞船」情況，因大量進口和國內物流網絡堵塞，衝擊美國最大海運貿易出入口的營運。

華爾街日報報導，根據南加州海事交易所的資料，近日有37艘貨櫃船停泊在洛杉磯和長堤附近港口，是繼2月出現多達40艘船泊船定錨等待進港後，再度出現如此多船隻大排長龍景象。

隨著美國企業忙著為年終購物旺季備貨，這些貨櫃輪上裝載準備運給製造商和零售業者的數十萬個貨櫃。僅兩個月前，這兩大港口泊船定錨的船隻數量已減少至九艘，儘管仍高於正常時的一艘或零艘。這兩大港口合計處理全美逾三分之一的海運進口量。

洛杉磯港 和長堤港的主管表示，塞船是因為貨運量激增且新冠病毒疫情導致全球供應鏈無法預測，再加上託運方提前為年終旺季進口拉貨，避免稍後延誤，使得物流問題加劇。

洛杉磯港執行董事塞羅卡（Gene Seroka） 表示，美國進口業者提前進口貨物，因為了解到可能要花上更長時間才能讓貨物進入到他們的系統。

美國西岸塞船，正是全球物流瓶頸之一，眾多港口忙著因應強勁的消費者需求，以及疫情相關衛生和安全措施所導致的勞力和設備短缺。由於疫情因素，今年已二度出現數十艘貨櫃輪在中國大陸港口泊船定錨等待進港的情況。

一些託運方已尋求海運以外的運貨方式。例如愛迪達執行長羅思德在近期財報會議上表示：「這些問題已導致嚴重延誤並增加物流成本，尤其是我們必須多加利用空運。」

南加州港區有鐵路連往芝加哥主要的中西部貨運中心，該港區目前處理的貨物量正創下紀錄。長堤港執行董事柯表示，兩大港口去年合計處理1700萬個20呎標準貨櫃，今年可能再創新高，達1900萬個20呎櫃。

巨量進口正使得南加州倉儲不堪負荷，租金高漲且空間難尋。從港口運載貨櫃的兩大鐵路上月也暫時限制從西岸運往芝加哥的運輸，原因是中西部貨運中心的貨櫃已堆積如山，貨櫃抵達的速度比能夠轉運的速度還快。

貨櫃也堆疊在碼頭，創紀錄的貨櫃量已導致卡車和鐵路運能吃緊。貨櫃航運龍頭馬士基（Maersk）發言人波伊德說，該集團位於洛杉磯的APM碼頭，貨櫃被運往內陸前平均等上九至十天，遠高於疫情前平均的兩到三天。