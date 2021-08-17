零售差+成長緩 股指中止連5漲

由於7月零售銷售下降以及對全球經濟成長放緩的擔憂加劇，美股下跌。(美聯社)

由於7月零售銷售下降以及對全球經濟成長放緩的擔憂加劇，美股下跌。

道瓊 工業平均指數 下跌282.12點或0.79%至3萬5343.28點。史坦普500指數下跌31.63點或0.71%至4448.08點。那斯達克綜合指數下跌137.58點或0.93%至1萬4656.18點。

道指和史指均中止連5個交易日升勢。前一日兩個股指都收於歷史新高。

7月零售額下降1.1%，降幅大於接受《道瓊》調查經濟學者預期的0.3%。人口普查局將6月指數上修至成長0.7%。

BMO Wealth Management首席投資策略師馬永裕(Yung-Yu Ma)表示：「在對未來消費者實力進行預測時，delta變種病毒病例的上升正在削弱部分優勢。」「這些挑戰不會很快消失。」

家得寶(Home Depot)在公布第2季業績後下跌4.27%，拖累道指。雖然上季獲利高於預期，但同店銷售額僅增4.5%，低於StreetAccount調查分析師普遍預期的5%。美國同店銷售額僅增加3.4%。

沃爾瑪股價小幅走高，然後在第2季業績超過預期後接近持平。這家零售商在雜貨方面進展不錯，並享有開學季的強勁開局。

來自中國 令人失望的經濟數據加劇了對全球成長放緩的擔憂。晶片股連續第二天下跌，iShares Semiconductor ETF下跌1.94%，輝達(Nvidia)下跌2.47%。同樣嚴重依賴中國作為業績成長來源的特斯拉和波音也偕手下跌。

與此同時，科技股走低。包括谷歌母公司Alphabet、亞馬遜、蘋果和臉書在內的大型科技股均下跌。

至於其他部分，醫療保健股走強，史指醫療保健類股創下歷史新高。聯合健康(United Health)、默克(Merck)和嬌生都走升。

史指在16日達成一個里程碑，從2020年3月23日的疫情收盤低點翻了一倍，為二戰以最快翻倍成長的牛市。