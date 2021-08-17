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全球港口65年來最大危機 疫情下貨輪排隊等卸貨

中央社／倫敦16日綜合外電
圖為深圳鹽田港碼頭的貨櫃堆積如山。(Getty Images)
圖為深圳鹽田港碼頭的貨櫃堆積如山。(Getty Images)

去年COVID-19疫情高峰期間，無數機場和鐵公路交通停擺，唯有港口貨櫃船隻絡繹不絕，塞船情形嚴重。這雖說明海運重要性，也顯示未來港口受阻的危險。

「金融時報」（Financial Times）上週報導，全球港口正面臨貨櫃海運65年歷史以來最大危機。

諮詢機構Transport Intelligence執行長曼納斯-貝爾（John Manners-Bell）告訴金融時報：「COVID-19疫情凸顯港口亟需投資。過去一年整個港口基礎設施系統不堪負荷。」

報導說，根據國際運輸及物流公司德迅集團（Kuehne+Nagel）資料，全球目前在港口外等待卸貨的貨櫃船多達353艘，數量是今年稍早的兩倍以上。

洛杉磯（Los Angeles）和長堤（Long Beach）等吞吐量名列前茅的港口，等待卸貨時間至少延誤12天以上。

疫情推升網購量，隔日送達服務需求也破表，這段期間塞船狀況導致庫存短缺和交貨延遲，也使得價格上漲，讓消費者失望，種種情況引起主管機關關注。

港口系統老舊、超載，都讓問題雪上加霜。

全球第2大貨櫃海運集團MSC執行長陶夫特（Soren Toft）說：「在這波貨物潮湧現前就已存在種種問題。港口設施愈來愈老舊，量能有限，而船隻規模不斷擴大，提供服務的能力也因而受限。」

疫情 長堤 投資

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