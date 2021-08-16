股神巴菲特的波克夏 連3季減碼通用汽車 但增持克羅格

一位消費者結束在連鎖超市業者克羅格的採買。(美聯社)

「股神」巴菲特（Warren Buffett）旗下的波克夏 公司（Berkshire Hathaway）連三季減碼通用汽車 （General Motors），也減少對製藥公司的押注，但增持連鎖超市業者克羅格（Kroger）。

根據周一的申報文件，波克夏6月底對通用汽車的投資 價值減至35.5億美元，對克羅格的持股在第2季增加21%，同時減少對必治妥施貴寶（Bristol Myers Squibb）和艾伯維（AbbVie）在內多家藥廠的押注。文件裡不再顯示對生技藥廠百健（Biogen） 的持股。

股神巴菲特旗下的波克夏公司上季連三季減碼通用汽車，但增持連鎖超市業者克羅格。(路透)

波克夏持股通用超過九年，最近幾季度慢慢減碼。在第2季，對這家汽車製造商的持股減少約 10%，儘管該股在那段時間上漲近3%。對克羅格的投資則在去年披露之後再加碼。

巴菲特的公司雖減持部分製藥公司，但未完全撤資：文件披露波克夏有一項新投資，持有最近從默克（Merck）分拆出來Organon的股份。該公司對默克已有持股，第2季末的持股價值大約7.12億美元。

波克夏對保險經紀業務也有不同的取捨：減持Marsh McLennan近21%的股份，與此同時，對Aon增加7.3%持股，後者最近取消以300億美元收購競爭對手Willis Towers Watson的計畫。

波克夏上季賣超美股：已出清艾仕得塗料系統（Axalta Coating Systems），周一提交的文件不再顯示對該公司的股份。另外，對雪佛龍（Chevron）的持股也減少2.3%，在第2季末的持股價值約為24.2億美元。