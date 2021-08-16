美股連五日創新高 投資人轉投防禦類股

蘋果（Apple）周一漲1.4%，收151.2美元，創下歷史新高。路透

美國 股市標普500指數 和道瓊工業指數周一再創歷史新高，連續五個交易日刷新收盤紀錄，因投資 人轉投防禦類股，美股從早盤頹勢反彈，擺脫中國經濟數據低迷的影響。

標普500指數上漲11.71點，漲幅0.3%，至4,479.71點，從2020年3月低點的漲幅達到100％；道瓊工業指數上漲110.02點，漲幅0.3%，至35,625.4點；那斯達克綜合指數跌0.2%，報14,793.76點。

蘋果（Apple）漲1.4%，收151.2美元，也創下至歷史新高。

能源、材料和金融等經濟敏感類股走弱，此前中國公布7月工業、投資和消費增速出現全面放緩，不如預期，其中工業同比增速創近一年新低，投資和消費增速均為年內最低水平。

但醫療股上漲1.1%，是標普500指數成分股中表現最好的類股。也被普遍視為防禦型板塊的公用事業和必需消費品類股進一步提振了市場漲幅。

嘉信理財的交易和衍生品副總裁Randy Frederick說：「企業資產負債表上和民間投資人口袋裡都有大量的流動性和現金。正因為如此，每出現一個小的下跌，大家就會尋找廉價資產買進，這保持市場上漲。」

交易員正在等候來自聯準會（Fed）的動向。Fed主席鮑爾周二的市政廳會議，可能成為8月底傑克森洞年會的風向球。

「籠罩在市場之上的一個大問題是聯準會：聯準會何時行動？何時減碼？」City Index的高級金融市場分析師Fiona Cincotta說：「我們所知道的是，經濟復甦不會一帆風順。」

美國經濟的反彈，包括亮麗的第2季企業財報季，以及寬鬆的貨幣政策，都支撐了股市信心。

投資人也在消化來自阿富汗的消息，神學士占領首都後，成千上萬的平民湧入喀布爾機場，絕望地逃離這個國家。

特斯拉大跌4.3%，美國汽車安全監管機構周一表示，在發生一系列車禍後，他們已經對特斯拉的駕駛輔助系統Autopilot展開正式的安全調查。

莫德納跌4.1%；超微跌2.8%；輝達（Nvidia）跌1.2%。