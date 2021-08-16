零售財報在即 股指續創新高

道瓊工業平均指數和史坦普500指數在本周主要零售商公布財報前創下新高。美聯社

道瓊工業平均指數和史坦普500指數在本周主要零售商公布財報前創下新高。

道指收復早盤跌幅，上漲110.02點或0.31%至3萬5624.35點。史指上漲11.71點或0.26%至4479.71點。那斯達克綜合指數下跌29.14點或0.2%至1萬4793.76點。

在重點企業發布上季財報前，零售股小幅走高。家得寶和沃爾瑪分別上漲1.18%和0.83%。Target和Lowe's將在18日公布財報，也都小幅走高。

由於擔心全球經濟成長放緩，中國 經濟復甦遲滯，油價下跌，美國 主要股指早盤下跌。

數據顯示中國經濟成長放緩超過預期。中國7月零售額同比增加8.5%，低於《路透》經濟學者預測的11.5%。本月網路銷售額僅增加4.4%。在該國製造業方面，工業生產增加6.4%，低於預期的7.8%。

中國國家統計局注意到新冠疫情和國內洪水的影響，指稱中國「經濟復甦仍然不穩定和失衡」。

中國經濟數據公布後油價下跌。美國石油指標西德州中質原油(WTI)期貨下跌，給能源股帶來壓力。西方石油(Occidental Petroleum)收盤下跌3.86%，而埃克森美孚(Exxon Mobil)和雪佛龍(Chevron)跌幅均超過1%。

投資人擔心全球經濟成長，指標10年期美國國債殖利率 跌至1.26%。債券殖利率隨價格上漲而下降。

因10年期殖利率下降，銀行股走低。美國商銀下跌0.82%，摩根大通下跌0.66%，高盛下跌0.59%。

在美國國家公路交通安全管理局(NHTSA)宣布對電動車製造商特斯拉的Autopilot部分自駕系統展開正式調查後，特斯拉股價下跌4.32%。

股價今年來上漲超過250%的Moderna收盤下跌4.08%。

股指下跌的另一項因素是因為聯準會(Fed)內部越來越支持在9月宣布減少債券購買，並在一個月左右之後開始執行。對Fed官員的採訪以及他們的公開評論顯示，越來越多人較一個月前更支持加速進行縮表。

由於強勁的企業財報，股指上個月大部分時間都創下新高。史指在今年156個交易日中有49次創下歷史新高，占31%，為1950年以來最高百分比。

根據FactSet數據，截至12日，史指成分股中有87%的上季財報每股獲利出現意外成長。如果87%是最後的數字，這將是FactSet自2008年開始跟踪該指標以來的最高百分比。

Raymond James分析師麥考特(Tavis McCourt)在報告中說：「現在是8月狗日，低交易量和雙向波動是目前重點，2021年第2季財報季大多已結束。」