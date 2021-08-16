阿富汗政府垮台 對美股有何影響？

一名神學士成員駐守阿富汗首都喀布爾國際機場外。(路透)

神學士兵臨阿富汗首都喀布爾，在被美國 推翻20年後重新掌控阿國政權，總統甘尼（Ashraf Ghani）帶著親信「出逃」。此一政治局勢的發展，引發外界對中東地區穩定性的質疑，也可能在美國金融市場掀起波瀾。

這事對美股的影響還不清朗，道瓊工業指數 、標普500指數和那斯達克綜合指數目前均處於或接近紀錄高位。

TD Ameritrade首席市場策略師J.J. Kinahan周日發表電子郵件評論說：「對於市場的走向，必須靜候觀望長期影響。」

期貨市場下滑，美股三大股指期貨小跌，但這很難表明，美股在疫情期間的牛市行情岌岌可危。至於美國債市基準的10年期公債殖利率周日晚間在紐約報1.27%，吸引到一些避險買盤。

2001年10月7日，美國以神學士窩藏911恐攻主謀、基地組織首腦賓拉丹為由，與西方盟國進軍阿富汗，開啟了這場長達20年的戰爭，是美國為時最久的軍事衝突，比第一次、第二次世界大戰的時間，再加上韓戰，還要久。

布朗大學沃森國際公共事務研究所的研究，股市投資 人大多樂觀看待在這場曠日持久的衝突。即使該衝突大約讓2.261兆美元付諸流水，並直接造成24萬1000人死亡，但自2001年秋季以來，道瓊工業指數上漲近270%，標普500指數勁揚300%，那斯達克綜合指數更飆升超過700%。

從過往經驗看，軍事衝突並不總對股市產生影響，戰爭對投資人心理的影響即使有，也並不總是很清確。背景脈絡、經濟形勢和市場環境的影響往往更大。

市場當前正試圖從新冠疫情和Delta變種病毒傳播造成的打擊中復原，美國聯準會和其他央行的政策規畫才是投資人最關心的議題。

但軍事侵略可能促使投資人買進國防承包商的股票，如果敵對情勢升溫，這些股票可能獲得提振。自2001年以來，諾斯洛普格拉曼公司（Northrop Grumman）的股價飆升近880%、洛克希德-馬丁（Lockheed Martin） 股價飛漲834%，波音（Boeing）和美國通用動力集團（General Dynamics）分別攀升439%和422%，這些個股的表現都跑贏同期大盤指數。

但今年來，洛克希德-馬丁的股票表現不如大盤，僅上漲0.9%，波音也是，同期累漲9.5%。

總體而言，策略師已就美股可能修正發出警告，原因是對企業獲利觸頂以及經濟成長的擔心加劇，也有許多分析師認為阿富汗緊張局勢升級憑添變數。