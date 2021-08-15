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加密幣總市值重返2兆美元 比特幣和其他虛擬幣續有斬獲

編譯洪啟原／綜合外電
比特幣持續走高，加上Cardano、XRP及狗狗幣同步上揚，推升加密貨幣總市值再度攀抵2兆美元大關。（路透）
比特幣持續走高，加上Cardano、XRP及狗狗幣同步上揚，推升加密貨幣總市值再度攀抵2兆美元大關。（路透）

比特幣持續走高，加上Cardano、XRP及狗狗幣同步上揚，推升加密貨幣總市值再度攀抵2兆美元大關。

追蹤逾8,800種加密幣的CoinGecko表示，加密貨幣市值14日攀升至2.06至兆美元，比特幣當日一度觸及4萬8152美元，為5月16日來最高價位，且持續高於200日均線。據彭博報價，比特幣周一（16日）最高報4萬7327.51美元。 

除了比特幣，其他虛擬貨幣也拉抬加密幣總市值攀升。到香港時間15日下午1時為止的過去七日，Cardano總計大漲47%，這是僅次於比特幣和乙太幣的第三大加密幣。根據CoinGecko的定價數據，在同個時期，幣安幣（Binance）上漲14%，XRP勁揚61%，狗狗幣則大漲18%。

Fundstrat策略師說：「比特幣持續高於關鍵的200日均線」。「我們也持續注意Cardano，在交易平台稍早宣布很快會推出智慧型合約後，這個加密幣應聲」大漲。

加密幣業未能爭取到在美國基建案中調整加密幣報稅規則，該法案仍對虛擬貨幣保留全面監督的看法，即使如此，加密幣依然大漲。

比特幣研究部門主管Greg Cipolaro 14日說：「在這些消息公布後，比特幣價格出乎預料展現韌性。我們解讀這個價格行動為極度看漲。我們認為，決策官員對加密幣產業的認可，最後成為合法化的結果，應有助安撫投資人，這個產業將持續存在。」

比特幣 虛擬貨幣 狗狗幣

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