華爾街看美股 20年來最樂觀

隨著美股持續上漲和美企獲利表現超乎預期，華爾街分析師對股市的樂觀程度已攀抵近20年來最高。(美聯社)

隨著美股 持續上漲和美企獲利表現超乎預期，華爾街分析師 對股市的樂觀程度已攀抵近20年來最高。

彭博資訊報導，根據華爾街分析師的投資 建議，約56%的標普500成分企業被列為「買進」評級，為2002年來最高，成為樂觀氛圍正在席捲市場的最新跡象。

雖然分析師向來傾向看好美股，但在股市無懼各種利空而持續上漲、企業盈餘遠超過預期之際，如今變得更加樂觀。Delta新冠變種病毒、北京加強整治企業，以及美國聯準會（Fed）縮減刺激措施雖引發疑慮，卻未重創整體股市。

信安環球資產配置公司投資長賈布隆斯基在研究報告說：「不僅是金融情勢及低利率助長（投資人對）風險資產的胃口，基本面的大幅改善估將持續到2022年。 」高盛已調高標普500指數成分股企業的獲利成長目標。

Salm-Salm合夥公司經理人希爾德納指出，逢低承接的市場買盤強勁，因此即便美股因合理原因回檔修正，也將為期短暫。

短期而言，投資人本周將關注17日公布的美國8月零售銷售、及台北時間19日出爐的聯準會（Fed）7月會議紀錄，以了解美國消費支出力道，和決策官員對縮減購債規模的論點。

分析師看好的也不只美股。根據彭博數據，約52%道瓊歐洲Stoxx 600指數成分股企業，獲「買進」或「持有」評等，為十年新高。在亞股，這項比重則躍升至75％，為至少2010年來最高。

今年第2季企業獲利表現為史上最強的財報季之一，部分原因是去年全球實施防疫封鎖措施，導致比較基期偏低。根據摩根大通，美企第2季整體獲利年增率達90%，比市場預期高出17個百分點，歐企上季表現也猛增71％。