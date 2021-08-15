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中國監管政策衝擊 軟銀觀望削減新投資

中央社台北15日電
一名行人經過日本銀座一家軟銀店面，圖中為在軟銀廣告裡飾演「白戶家爸爸」的明星北海道犬像。(美聯社)
一名行人經過日本銀座一家軟銀店面，圖中為在軟銀廣告裡飾演「白戶家爸爸」的明星北海道犬像。(美聯社)

日本軟銀集團日前宣布，由於中國監管措施的不確定性，軟銀將謹慎對待在中國的投資。分析指出，軟銀除了是阿里巴巴最大股東，其基金也投資多家中國企業，涵蓋物流、網購蔬菜、教育等。

證券時報今天報導，軟銀集團董事長孫正義11日在新聞發布會上說，在中國監管法規的影響變得更加清晰之前，軟銀集團將開始謹慎對待在中國投資，將削減對中國初創企業的投資，「新的監管規則開始實施之後，1-2年內事態會更加清楚，在此之前我們想等待和觀察一段時間」。

報導梳理軟銀集團的創立及發展過程，顯示其與中國企業密切的關係。

1981年，從美國回到日本的孫正義創立軟體銀行（SoftBank Corp. Japan）；1998年，軟銀在東京證券交易所主板上市，隔年成為一家控股公司。

2000年，軟銀投資了中國電子商務企業阿里巴巴1000萬美元，是孫正義個人投資生涯中最成功的一筆投資。軟銀目前仍然是阿里巴巴的第一大股東，持股市值1300億美元。

2017年，孫正義正式設立了千億規模的願景基金，其中包括軟銀自己的280億美元，沙烏地阿拉伯的450億美元，阿拉伯聯合大公國穆巴達拉家族的150億美元，還有蘋果、高通等科技公司也加入。

2021年，願景基金投資的中國企業滿幫、掌門教育、叮咚買菜、滴滴等先後上市，這原本該是豐收的一年，但因為中國加強對科技企業的監管，相關股票上市過後表現不佳，讓軟銀的投資收益極為有限。

報導說，投資業績不佳，軟銀集團的股價今年疲軟，年初至今跌幅接近40%。孫正義也讓出了日本首富的位置。富比世（Forbes）即時富豪榜顯示，截至8月11日，孫正義以308億美元位居第3。

在日前軟銀集團的季報發布會上，孫正義表示，此前，軟銀願景基金一開始有1/3是投資於中國，之後有所縮減，截至目前總投資比例為23%，但從今年4月到6月，其在中國的新投資比例已經下降到11%左右。

孫正義還表示，現在願景基金在亞洲非中國地區的投資比例高於中國區比例，在歐洲和拉丁美洲的投資比例也在成長，基金並不依賴特定區域、投資相當均衡。

從軟銀集團投資地區分布看，美國為第一大投資地區，占比34%，其次是中國23%，除中國外的亞洲地區占比25%，歐盟占比13%，拉美等地區占比5%。從行業分布上看，消費品是第一大投資領域，占比28%，其次是交通、物流、前沿科技、金融科技，分別占比20%、17%、10%、7%。

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