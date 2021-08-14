「金融巨鱷」索羅斯 拋售騰訊和百度 增買亞馬遜

「金融巨鱷」索羅斯（George Soros）旗下投資公司上季拋售騰訊、百度等持股。（美聯社）

「金融巨鱷」索羅斯（George Soros）旗下投資 公司上季拋售騰訊、百度 等持股，出清之前承接比爾‧黃（Bill Hwang）避險基金公司Archegos Capital Management爆發危機時大舉殺出股票 。

申報文件顯示，索羅斯基金管理公司第2季增持亞馬遜、買進IHS Markit和Proterra。總計上季持有53億美元的美國股票，比第1季提高近6億美元。

同時，該公司脫售價值1.943億美元的ViacomCBS股票、7700萬美元的百度持股，以及4640萬美元的唯品會（Vipshop Holdings）持股，並出清騰訊音樂娛樂以及Discovery持股。這些股票賣出的量，幾乎與索羅斯投資公司第1季末揭露持股一樣。

Archegos是前老虎亞洲基金經理人比爾‧黃的家族辦公室，因高槓桿投資美國和中國股票，3月底無力追加保證金慘遭斷頭而崩垮。Archegos相關個股跌勢延續到第2季，期間唯品會暴跌33%，騰訊音樂跌24%，Discovery跌21%，百度跌6.3%，ViacomCBS持平。

知情人士5月時向彭博資訊透露，索羅斯名下投資公司在Archegos出事前並未持有上述股票。投資長費茲派翠克曾表示，願意趁市場局勢混亂時大舉買進。