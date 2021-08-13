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股指再創新高 全周微幅走升

財經新聞組／綜合報導
史坦普500指數和道瓊工業平均指數繼續創下歷史新高，並以升幅結束本周走勢。圖為華爾街。(美聯社)
史坦普500指數和道瓊工業平均指數繼續創下歷史新高，並以升幅結束本周走勢。圖為華爾街。(美聯社)

史坦普500指數和道瓊工業平均指數繼續創下歷史新高，並以升幅結束本周走勢。

道指上漲15.53點或0.04%至3萬5515.38點，再創新高。史指上漲7.17點或0.16%收4468點，也是收盤新高。那斯達克指數微升6.64點或0.04%至1萬4822.9點。

迪士尼第3季財報優異，股價上漲1%，推動道指創下新高。這家媒體巨頭打破華爾街對Disney+訂戶增加以及整體營收和獲利的預期。

在史指類股中，消費性必需品和公用事業表現出色，泰森食品上漲2.34%，FirstEnergy上漲0.86%。能源和工業股再次表現不佳，Hess下跌2.85%，United Rentals下跌2.28%。eBay上漲7.45%。

道指和史指本分別上漲0.87%和0.71%。以科技股為主的那指本周表現不佳，下跌0.1%。

摩根大通分析師泰勒(Andrew Tyler)寫道：「在本周結束之際，經濟數據喜憂參半，聯準會(Fed)發言人對何時開始縮減規模缺乏共識，史指因而繼續走高。」「即使各項因素和產業領漲力道不一，但牛市仍然完好無損。」

投資者也面對喜憂參半的經濟數據。

密西根大學8月信心指數僅有70.2，為2011年12月來最低水平。BMO Capital Markets策略師林根(Ian Lyngen)表示，低數字不僅反映物價上漲，還反出delta變種病毒病例數的上升。

密西根大學在報告中指出，「消費者正確地推斷出未來幾個月經濟表現將下降，但負面經濟評估的異常激增也反映出一種情緒反應，主要來自對疫情即將結束的希望破滅。」

勞工部12日表示，上周初請失業金人數為37.5萬人，與預期相符，為連續第3周下降。與此同時，不包括波動較大的食品、貿易服務和能源成分的生產者價格指數(PPI)上月上漲0.9%，而預期為上漲0.5%。

Vital Knowledge創始人克里薩富利(Adam Crisafulli)在報告中說，「火熱的PPI和房價數據消除了CPI引發的『通膨見頂歡』的部分光彩，讓連續兩天表現出色後的周期性類股開始非常溫和地獲利回吐。」

在出色的財報季即將結束之際，股市正創下歷史新高。

根據Refinitiv的統計，預計獲利同比增幅將達到92.9%。Refinitiv數據顯示，到目前為止，史指成份股公司中約有90%已經提交當季財報，其中約88%獲利超出華爾街分析師的預期。

指數 華爾街 分析師

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