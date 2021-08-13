寧德時代擬增資90億美元 創上市以來新高

寧德時代擬投資人民幣300億元大幅擴充產能。（本報資料照片）

中國 車用電池一哥寧德時代，為擴建電池產能，擬定向增發2.329億股股票，相當於總股本的10%，籌資人民幣582億元（約90億美元），創上市以來單次融資 的新高，也超越上市以來股權、債權融資的總額。將成A股史上最大的民企定向增融資。

新浪股市報導，寧德時代今日開盤跌逾4%，之後迅速拉升漲逾5%，股價衝高回落，半日成交超過人民幣百億元。最終收漲0.01%至人民幣502.05元。

寧德時代上市以來累計募資人民幣 396.6 億元，當中直接融資人民幣296.6億元，間接融資人民幣99.9億元。

寧德時代表示募得資金主要用在六個項目，包括在福建、廣東和江蘇的新設施以及現有設施，同時也將用作營運資金。擴建項目全部達產後，寧德時代的鋰電池總產能預計增加 137 GWh（10億瓦時）。

寧德時代表示，為滿足快速增長的市場需求，本次募投項目將有助於公司穩步擴張產能，穩固行業領先地位。

寧德時代成立於2011年，總部在福建，業務涵蓋新能源汽車 動力電池系統、儲能系統的研發、生產和銷售，擁有動力和儲能電池領域的核心技術。市場調研機構SNE Research數據顯示，公司在2020年以34G Wh動力電池裝機量連續四年位居全球第一，市占率為24.82%。

值得注意的是，隨著新能源汽車大幅成長，「電池荒」逐漸席卷整個電池行業。之前陸媒報導，小鵬汽車CEO何小鵬為了從寧德時代順利拿到電池，在寧德時代蹲守一個星期。而寧德時代董事長曾毓群在近期召開的股東大會上表示，客戶催貨讓他快受不了。

SNE Research預測，到2023年，全球電動汽車對動力電池的需求達406 GWh，而動力電池供應預計為335 GWh，缺口約18%。