產業類股輪動 股指續創新高

股市走高，推動道瓊工業平均指數和史坦普500指數在交易平淡中續創新高。美聯社

股市走高，推動道瓊工業平均指數 和史坦普500指數在交易平淡中續創新高。

道指上漲14.88點或0.04%至3萬5499.85點，創收盤新高紀錄。史指上漲13.13點或0.3%至4460.83點，同創歷史新高。那斯達克綜合指數上漲51.13點或0.35%至1萬4816.26點。

在史指類股中，醫療保健和科技分別上漲0.8%和0.6%，而能源、工業和材料股表現落後。Salesforce和蘋果是道指表現最好的成分股，而家得寶(Home Depot)和Visa分別拉低道指約20點。

高盛分析師赫希(Chris Hussey)寫道：「雖然表面相對平靜，但今天史指內部仍有一些波動。」

他補充說：「工業、材料和能源類股在過去幾個交易日均領漲史指，部分受到基礎建設支出增加的期望支撐，但現在表現最差。」「相反地，股市重新轉向周期性股票 ，包括科技、醫療保健和通訊服務。」

勞工部 報告，由於勞動市場繼續從去年的衰退中復甦，上周首次申請失業救濟金人數略有下降，計有37.5萬份申請，與預期相符。前值為38.5萬份申請。

美國製造商和其他企業為勞動成本、原材料和其他商品支付的價格在7月再次上漲。政府表示，不包括波動較大的食品、貿易服務和能源的生產者物價指數(PPI)上月上漲0.9%，高於預期的0.5%。

Commonwealth Financial Network投資長麥克米蘭(Brad McMillan)說，「通膨至少已經暫停，無論是總體數據還是核心數據，月增率和年增率均較上月持平或下降。根據這些數據，通膨肯定不會出現勢不可擋的上揚。」

他補充說：「通膨最值得關切的是獨立組成因素，而不是物價普遍上漲，甚至這些組成因素也顯示出觸頂跡象。」「在深入研究這些數字時，通膨率高於之前水平，但顯示出回跌並重回更舒適水平。」

道指成分股迪士尼在收盤後公布財報。該股2021年以來小幅下跌，12日上漲0.68%。在摩根史坦利預測記憶晶片市場放緩並調降股票評級後，美光下跌6.37%。