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中國海運價格飆新高 外貿企業叫苦

中國新聞組／綜合報導
美中海運價格大漲至歷史新高，中國出口大幅成長之餘，中國的外貿企業也因此承受了極大成本壓力，一些企業減少出貨，甚至暫停訂單。(美聯社)
美中海運價格大漲至歷史新高，中國出口大幅成長之餘，中國的外貿企業也因此承受了極大成本壓力，一些企業減少出貨，甚至暫停訂單。(美聯社)

由於缺櫃、塞港及歐美需求復甦等因素，美中海運價格大漲至歷史新高，中國出口大幅成長之餘，中國的外貿企業也因此承受了極大成本壓力，一些企業減少出貨，甚至暫停訂單。

央視財經報導，8月10日，全球貨櫃貨運指數顯示，中國、東南亞至北美東海岸的海運價格首次超過了每櫃2萬美元。而在8月2日，這個數字還是1萬6000美元。

報導引述專家表示，近一個月來，馬士基、地中海、赫伯羅特等多家全球主要船公司，陸續上調或增加以旺季附加費、目的地港口堵塞費為名的多項附加費，這也是近期海運價格大幅上漲的關鍵。

此外，在計算口徑沒有改變的前提下，最近一期的上海出口貨櫃運價指數為4225.86，同樣創下歷史新高，比一周前上漲29.62。

運價上漲已成為今年全球性問題。航運價格大幅上漲，中國的外貿企業因此承受了極大成本壓力，廣東佛山家具貿易商鐘社明表示，8月基本運價都是在每櫃1萬8000美元到2萬2000美元之間。

高昂的運價令部分企業不堪負荷，鐘社明表示，從6月和7月之後，公司整個出貨就減少40%多。「原來做好了3000套，最後只出1000多套，剩下1000多套還在倉庫，因為運費太貴，不出」。他還說，現在大部分客人的訂單已經暫停。

不過，7月中國的貨物貿易進出口仍比去年同期上漲了11.5%。業界人士分析，今年前7個月，美中貿易達到2.62兆元，比去年增加28.9%，大大高於進出口的總體增幅。這也成為了推動美中航運價格大幅上漲的一個重要原因。

今年以來，多家船公司不斷加大運量，盡量滿足不斷上升的需求。今年1至4月，中國至北美西航線的運力艙位分別較2020年、2019年同期成長81%、36%，運量分別較2020年、2019年同期成長103%和53%。

中國 指數 東南亞

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